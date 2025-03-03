«Контур» помог администрации Коломны автоматизировать проверки на конфликт интересов .

Отдел муниципальной службы и кадров администрации Коломны автоматизировал проверки на конфликт интересов с помощью «Контур.Фокуса». Раньше проверка 100 муниципальных служащих занимала около недели, сейчас — один день. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Для профилактики и предупреждения коррупционных нарушений отделу необходимо проверять муниципальных служащих и руководителей муниципальных организаций на аффилированность с субъектами предпринимательской деятельности.

Ранее в работе использовали только открытые источники. Чтобы собрать нужную информацию, приходилось переключаться с одного сайта на другой, переносить сведения в сводный документ, анализировать их и составлять отчет о проверке.

Сотрудники проводили точечные проверки новых служащих и эпизодические массовые проверки. Для того, чтобы систематизировать работу, в администрации Коломны подключили решение для автоматизации проверок на выявление риска конфликта интересов от «Контур.Фокуса». Программа анализирует коммерческие связи служащих и близких родственников, по результатам проверки формируется отчет.

Екатерина Воробьева, начальник отдел муниципальной службы и кадров администрации Коломны: «Мы смогли упорядочить процесс проверки, сделать ее более глубокой. Если раньше мы проверяли служащих только на предмет коммерческих связей, то сейчас охватываем проверкой и связи с участниками закупок. Причем сам процесс стал значительно проще. Автоматизация проверок с помощью «Контур.Фокуса» помогла нам достичь главной цели— внедрить риск-ориентированный подход».

Елена Катаева, руководитель группы по работе с государственными органами «Контур.Фокуса»: «Проверки на соблюдение требований федеральных законов от 02.03.2007 № 25-ФЗ “О муниципальной службе в России”, от 27.07.2004 № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе России” и от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” являются сложными и трудоемкими, поскольку проводятся в “ручном режиме”. Мы проанализировали методики процессы проверки в разных регионах, определили общие сложности и в результате создали универсальный инструмент для автоматического выявления риска конфликта интересов. Достаточно загрузить в программу список служащих и их родственников и запустить проверку. В результате в течение нескольких минут можно проанализировать более 2000 цепочек связей и выявить возможную аффилированность с конкретным субъектом предпринимательской деятельности. Использование Контур.Фокуса в работе кадровой службы администрации Коломны позволило снизить трудоемкость проверок, значительно повысить их эффективность и освободить специалистов от рутины»