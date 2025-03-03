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Федеральный закон 79-ФЗ О государственной гражданской службе Российской Федерации


03.03.2025 «Контур» помог администрации Коломны автоматизировать проверки на конфликт интересов . 1
11.12.2024 Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины 1
09.12.2024 В России запретят использовать Telegram и WhatsApp для общения с клиентами 1
24.11.2022 Елена Черникова -

Елена Черникова, «РТК-Солар»: Госсектор стремится к защите от внутренних угроз

 2
26.04.2022 Путин утвердил создание ИТ-системы для борьбы с коррупцией 1
24.12.2021 Госорганы предотвращают коррупцию с помощью систем защиты от утечек 2
24.12.2021 Государство продолжает наращивать ИТ-расходы 1
16.02.2010 Назначен новый заместитель руководителя Россвязи 1
23.07.2004 Госзакупки и ИТ: чиновник и бумага непобедимы 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Федеральный закон 79-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9770 1
Softline - Софтлайн 2858 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 940 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 857 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
Цифра ГК 2442 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Ланит Интеграция 190 1
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 238 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1068 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 3
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 210 2
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Федеральное казначейство России 1785 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2729 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 3
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12831 2
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12123 2
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8105 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 121 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12258 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3248 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 231 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1435 2
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
Linux OS 10040 1
Microsoft Windows 15749 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Росатом ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 20 1
FreePik 1038 1
Rakuten Viber 628 1
Microsoft Teams - MS Teams 552 1
WhatsApp Messenger 1092 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 720 1
МСП Корпорация - НГС - Национальная гарантийная система 6 1
Microsoft Skype for Business 179 1
Путин Владимир 3196 2
Меньшов Кирилл 119 1
Лейпи Игорь 13 1
Кулешов Алексей 29 1
Бурин Андрей 17 1
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Бухар Виктория 12 1
Агеев Денис 35 1
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Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 2
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Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 384 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2848 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 137 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 289 1
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