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Федеральный закон 79-ФЗ О государственной гражданской службе Российской Федерации
Федеральный закон 79-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3196 2
|Меньшов Кирилл 119 1
|Лейпи Игорь 13 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Бурин Андрей 17 1
|Зубкова Наталья 17 1
|Бухар Виктория 12 1
|Агеев Денис 35 1
|Черникова Елена 13 1
|Шелихов Владимир 9 1
|Кузнецов Станислав 131 1
|Дуров Павел 294 1
|Овчинников Дмитрий 18 1
|Суанова Ирина 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 137 1
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