Путин утвердил создание ИТ-системы для борьбы с коррупцией

Президент России подписал указ о создании государственной информационной системы для борьбы с коррупцией «Посейдон». В систему попадут сведения о доходах, расходах и имуществе госслужащих. Эти сведения помогут проводить антикоррупционные проверки.

Антикоррупционная ГИС

Президент России Владимир Путин подписал указ «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции “Посейдон”», сообщается на сайте Кремля. В систему попадут персональные данные госслужащих, сведения об их доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В первую очередь госинформсистема (ГИС) будет использоваться для проверки федеральных госслужащих и тех, кто претендует на их должности. С помощью ГИС борцы с коррупцией будут анализировать тысячи досье в поисках правонарушений. Так, в тексте указа отмечается, что «Посейдон» поможет «проверять соблюдение ограничений, требований и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых они распространены».

ГИС объединит в одну сеть участников антикоррупционной деятельности: Администрацию Президента, которую объявили координатором системы, и Федеральную службу охраны России (ФСО), которая станет ее оператором.

За методическую и консультационную поддержку ГИС отвечать будет Минтруд. «Посейдон» также планируют синхронизировать с другими информационными системами, сведения из которых могут помочь борьбе с коррупцией. Сделать это должны в течение трех месяцев.

Путин подписал указ о создании антикоррупционной ГИС «Посейдон»

Внутренними пользователи системы в указе названы должностные лица и подразделения Администрации Президента. Внешними — федеральные госорганы, госорганы субъектов страны, органы публичной власти территории «Сириус», Банк России, госкорпорации, публично-правовые компании, государственные внебюджетные фонды и др. Их же в документе называют «поставщиками информации» о благонадежных госслужащих и тех, в отношении которых требуется проверка.

Планируется, что координатор системы «Посейдон», Администрация Президента, будет ее администрировать, составлять справочники и классификаторы, вести реестр внешних и внутренних пользователей, определять поставщиков информации и предоставлять доступы и полномочия к сведениям.

О каких ограничениях идет речь

Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» предусматривает целый ряд ограничений и запретов для госслужащих. Некоторые из них не совместимы со статусом государственного служащего, и нарушение запретов — однозначный повод для увольнения.

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К примеру, среди ограничений для соискателей являются недееспособность, серьезные заболевания, типа шизофрении, непогашенная судимость, уклонение от призыва в армию, наличие родственников в качестве непосредственных начальников или подчиненных. Также человек не сможет замещать госдолжность, если не является гражданином России или имеет вид на жительство другой страны. Если какие-то несоответствия обнаружатся после принятия специалиста на госслужбу, его уволят.

Также для госслужащих действуют запреты на управление коммерческой организацией, предпринимательскую деятельность, приобретение ценных бумаг, получение вознаграждения от третьих лиц, замещение выборной должности в органах местного управления и в профсоюзах — всего более полутора десятков разных запретов. Все эти состояния, статусы, диагнозы, действия фиксируются официальными документами: справками, заявлениями, решениями, постановлениями, договорами, актами. По всей видимости, именно их и планируют загружать в систему «Посейдон».

Национальный план противодействия взяточникам

Напомним, в августе 2021 г. был утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 гг. Владимир Путин поручил внести в законодательство подробные определения понятий «конфликта интересов», «личной заинтересованности», «близкого родства» и «близких отношений». Согласно документу, госорганы, органы местного самоуправления и организации должны бороться с коррупцией и «ликвидировать» ее последствия. План предполагает ужесточение проверок налоговых деклараций госслужащих, сведений о цифровых активах чиновников и запрет на госслужбу для тех, кто уже попадался на взятках и откатах и был оштрафован.

В декабре 2021 г. стал известен размер откатов при проведении российских госзакупок: сумма достигла почти 6,6 трлн руб. или 30% доходной части бюджета всей страны. В среднем победившая в тендере компания «откатывала» до 65% суммы контракта. С коррупцией при прохождении госконкурсов столкнулись около 71% поставщиков.

