Суанова Ирина


СОБЫТИЯ


24.11.2025 Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка 1
09.12.2024 В России запретят использовать Telegram и WhatsApp для общения с клиентами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Суанова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 302 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4495 1
Yandex - Яндекс 8377 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14107 1
Telegram Group 2526 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 799 1
TrueConf - ТруКонф 424 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 361 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5206 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2913 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8360 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12233 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21910 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 866 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 115 1
Microsoft Skype for Business 183 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 918 1
FreePik 1408 1
Rakuten Viber 643 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1200 1
Microsoft Teams - MS Teams 612 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1518 1
Дуров Павел 308 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53380 1
Россия - РФ - Российская федерация 156087 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1335 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 729 1
Федеральный закон 86-ФЗ - О центральном банке Российской Федерации (Банке России) 6 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54799 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 269 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8509 1
Федеральный закон 79-ФЗ - О государственной гражданской службе Российской Федерации 10 1
Федеральный закон - О банках и банковской деятельности 20 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6644 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1125 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1048 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 167 1
