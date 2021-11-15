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«Юнилевер Русь» настроила автоматическую проверку контрагентов с помощью API «Контур.фокуса»

«Юнилевер Русь» перешла на автоматическую проверку благонадежности клиентов и поставщиков с помощью API «Контур.фокуса». Сервисом пользуется агент «Юнилевер Русь» — «Инмарко-Трейд», через которого компания продает мороженое под разными товарными знаками. Благодаря сервису «Инмарко-Трейд» смогло сократить время на заключение договоров, исключить возможные ошибки из-за человеческого фактора и повысить качество данных о контрагентах в своей учетной системе.

«В год требовалось отслеживать до 10 тыс. контрагентов, и на ручную проверку уходило много сил и времени. Теперь все реквизиты заполняются автоматически, информацию инициатор договора предоставляет напрямую в базу данных. Участие смежных подразделений во время заведения контрагентов в систему сведено к минимуму. Все новые контрагенты, торгующие в розницу, проходят обязательную проверку с помощью сервиса. Мы уверены в тщательности проверки. Также для нас важно, что с помощью сервиса мы можем выполнять требования ФНС о проявлении должной осмотрительности», – сказала Татьяна Нестерова, менеджер информационно-аналитического отдела поддержки и продаж бизнеса мороженого «Юнилевер Русь».

Заведение контрагентов и их проверка теперь проходят в три этапа:

1. Заполняется анкета в приложении. Для этого достаточно ввести ИНН контрагента. Данные о нем подтягиваются автоматически с помощью API «Контур.фокуса». Формирование анкеты занимает не больше минуты.

2. В приложении запускается автоматическая проверка контрагента на благонадежность (среди базовых критериев: исполнительные производства, судебные дела и др.). В зависимости от степени риска каждому контрагенту присваивается цветовой маркер — зеленый, желтый, красный. Красный указывает на низкий уровень благонадежности, желтый означает, что реализация рисков вероятна, зеленый — все в порядке, можно сотрудничать.

3. В приложении формируется заявка. Если система выставляет желтый или красный маркер, требуется дополнительная валидация внутри компании, если контрагенту присвоен зеленый маркер, данные сразу попадают в учетную систему. Таким образом, на углубленную проверку в службу безопасности попадают только те партнеры, которые действительно в ней нуждаются.

При любом изменении условий сотрудничества с контрагентами запускается автоматическое обновление данных о компании.

«Помимо базовых сценариев проверки, в компании использовали один нетипичный. На базе API “Контур.фокуса” разработали мобильное приложение, где всегда доступны актуальные сведения о состоянии юрлиц и ИП. Им активно пользуются менеджеры и торговые представители, ведь они принимают решение о сотрудничестве в «полях», во время переговоров. Могу сказать, что подобный сценарий проверки востребован многими крупными компаниями, но реализуется не часто. В этом смысле интересно изучить опыт ООО “Инмарко-Трейд” и результат, который получила компания: время на оценку контрагентов сократилось, а сеть сбыта, напротив, увеличилась», – отметила Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса».

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