Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных

Правительство утвердило положение о Национальной системе пространственных данных (НСПД). Основой для данной НСПД выступают две информационные системы - Единая электронная картографическая основа и Федеральный портал пространственных данных, на создание которых государство потратит 17,4 млрд руб. Частью проекта также является создание Федеральной сети геодезических станций и Государственной геодезической сети.

Национальная система пространственных данных

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства об утверждении положения о федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Создание указанной системы было предусмотрено принятым в прошлом году законом и утвержденной Правительством государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Куратором НСПД является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Оператором системы будет выступать публично-правовая компания «Роскадастр», создание которой предусмотрено упомянутым законом. Компания создается на базе государственных предприятий «ФКП (Федеральная кадастровая палата) Росррестра» и «Центр геодезии, картографии и ИПД (инфраструктуры пространственных данных)» и подконтрольных государству акционерных обществ - «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ (Бюро технической инвентаризации)» и «Роскартография».

На мероприятия, связанные с электронной картографией и пространственными данными, в 2019-2024 гг. федеральный бюджет потратит 17,4 млрд рублей

Национальная система пространственных данных будет обеспечивать: поиск, сбор, создание, хранение, обработку, предоставление и распространение пространственных данных; предоставление пользователям пространственных данных, включенных в систему, в том числе посредством портала пространственных данных; предоставление государственных и муниципальных услуг, связанных с использованием пространственных данных, посредством взаимодействия с Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

Какие сведения будет содержать НСПД

НСПД будет содержать следующего рода сведения: сведения о природных объектах, искусственных и иных объектах, включая сведения об их форме, местоположении и свойствах, в том числе с использованием координат; сведения из документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иной градостроительной и проектной документации, содержащей сведения о существующих и планируемых объектах недвижимости; сведения о сельскохозяйственных угодьях; сведения о границах лесничеств.

Кроме того, система должна будет содержать сведения о границах зон с особыми условиями использованиям территорий, территориальных зон, границах публичных сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий, территорий опережающего социально-экономического развития, зон территориального развития в РФ, игорных зон, лесничеств, о государственной границе РФ, границах субъектами РФ, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о береговых линиях, границах Байкальской природной территории и ее экологических зон, а также сведения о проектах межевания территорий.

С какими государственными информационными система будет взаимодействовать НСПД

Предоставление оператору системы информации, которая вносится в систему, осуществляется в рамках информационного взаимодействия со следующими государственными информационными системами (ГИС): ФГИС территориального планирования (поставщик – Министерство экономического развития), ГИС обеспечения градостроительной деятельности (Минстрой), ГИС «Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий» (Минприроды), единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения (Минсельхоз), ГИС «Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов (Минкультуры), государственный адресный реестр (Федеральная налоговая службу), федеральная государственная информационно-аналитическая система «Единая система управления государственным имуществом (Росимущество), государственный лесной реестр (Федеральное агентство лесного хозяйства), государственный водный реестр (Федеральное агентство водных ресурсов), федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса («Роскосмос»).

Из информационных систем, находящихся в ведении Федерального агентства по недропользованию, взаимодействие будет осуществляться с ФГИС «Единый фонд геологической информации о недрах» и ФГИС «Автоматизированная система лицензирования недропользования». Из информационных систем, находящихся в ведении Россреестра, НСПД будет осуществлять взаимодействие с ФГИС ведения Единого государственного реестра недвижимости, ГИС ведения единой электронной картографической основы и ГИС «Федеральный портал пространственных данных». Кроме того, должно осуществляться взаимодействие с государственными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности субъектов федерации и региональными фондами пространственных данных.

Затраты на создание информационных систем пространственных данных

Основной для Национальной системы пространственных данных выступает две государственные информационные системы - Единая электронная картографическая основа (ГИС ЕЭКО) и Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД). Создание указанных систем предусмотрено федеральным проектом «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

Ведомством, ответственным за достижение данного результата, также является Росреестр. На соответствующие цели в федпроекте ЦГУ заложены расходы федерального бюджета в размере 12,53 млрд руб за 2021-2024 гг.

Ранее указанные цели были включены в другой федпроект, также являющейся частью нацпрограммы «Цифровая экономика» - «Информационная инфраструктура». Согласно данному федпроекту, за прошедший период 2019-2020 гг. на создание ГИС ЕЭКО было потрачено 4,13 млрд руб, на создание ФППД - 730 млн руб. Еще 10 млн руб. было потрачено на создание федеральной сети геодезических станций. Таким образом, всего на мероприятия, связанные с электронной картографией и пространственными данными, в 2019-2024 гг. федеральный бюджет потратит 17,4 млрд руб.

Для чего нужны ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Как и планировалось в ЦГУ, ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД были запущены в конце 2021 г. Созданием систем занимается ФГБУ (федеральная государственное бюджетное учреждение) «Центр геодезии, картографии и ИПД». Также запланировано создание информационной системы ведения федерального фонда пространственных данных, интегрированной с ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО.

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Единая электронная картографическая основа представляет собой совокупность пространственных данных о всей территории России. Создание ЕЭКО – это переход на отечественную юридически значимую подложку с метрически точными пространственными данными, поясняли в Росреестре. На конец 2021 г. ЕЭКО была готова на 36,5%. До конца 2024 г. система должна быть готова на 77,8%.

В Федеральный фонд пространственных данных включают пространственные данные и материалы, полученные в ходе геодезических и картографических работ. Через личный кабинет ГИС ФППД реализованы возможности для подачи заявления о предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в ФППД, сведений ЕЭКО и пространственных метаданных.

Федеральная сеть геодезических станций

Кроме того, федпроект ЦГУ предполагает создание сегментов федеральной сети геодезических станций (ФСГС) вместе с проведением интеграции информации существующих сетей и их развитием. На конец 2021 г. таких сегментов должно было быть создано три штуки, на конец 2022 г. – 85.

Спутниковые измерения осуществляются благодаря использованию радиосигналов спутниковых навигационных систем. Сигналы от спутников принимаются базовой станцией. Каждая базовая станция представляет собой приемник, установленный на пункте с известными координатами и передающий свои основные параметры на перемещаемые приемники. Базовые станции позволяют получать точные координаты и высоты, без необходимости выполнять какие-либо измерения на геодезических пунктах.

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Единая система управления государственной геодезической сетью должна позволить повысить точность определения координат, исключить появление новых ошибок и судебных споров. В 2022 г. Росреестр, в дополнение к существующим, планирует заложить еще 27 пунктов фундаментальной астрономо-геодезической сети.

Проектом создания ФСГС занимается ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». Как поясняли в Росреестре, основной целью создания ФСГС является объединение разрозненных частных геодезических станций. В состав сети планируется включать геодезические станции, созданные как за счет бюджетных средств, так и за счет физических и юридических лиц.

Включение геодезических станций в федеральную сеть является добровольным и осуществляется по инициативе их владельцев, заверяли в Росреестре. При этом владельцам таких станций обеспечат обновление оборудования, метрологическое обеспечение и поддержание непрерывно функционирующего канала связи.

Государственная геодезическая сеть

Также в федпроекте ЦГУ запланировано проведение мониторинга, обследования и восстановления пунктов государственной геодезической сети (ГТС). На конец 2024 г. должно быть обследовано 40% пунктов. Государственная геодезическая сеть предназначена для установления и распространения единой государственной системы координат, обеспечения картографирования территории России и обеспечения землепользования, кадастра, строительства.

ГТС представляет собой совокупность геодезических пунктов, расположенных равномерно по всей территории России и закрепленных на местности специальными центрами. ГТС включает в себя также пункты с постоянно действующими наземными станциями спутникового автономного определения координат на основе использования спутниковых навигационных систем с целью обеспечения возможностей определения координат в режиме, близком к реальному времени.