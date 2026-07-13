Индексная книга (каталог) CNews*
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МТС МТТ Аудиотеле
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 30
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Евгений 132 7
|Рейман Леонид 1065 4
|Литвинов Артем 14 4
|Широкий Денис 20 2
|Салосин Роман 1 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
|Галактионова Инесса 119 1
|Массух Илья 239 1
|Яппаров Тагир 110 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Слизень Виталий 244 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Борисов Владимир 10 1
|Беневоленский Евгений 3 1
|Ройтберг Павел 40 1
|Зайцева Анна 70 1
|Филатов Леонид 7 1
|Марченко Игорь 13 1
|Каменнова Мария 45 1
|Акопьян Артур 27 1
|Солонин Виталий 90 1
|Гриб Андрей 17 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Хохлов Юрий 15 1
|Василеьв Евгений 1 1
|Бокарев Тимофей 36 1
|Бугаенко Андрей 13 1
|Измайлов Юрий 19 1
|Гуркин Дмитрий 9 1
|Власова Светлана 14 1
|Невструев Сергей 8 1
|Ночевнов Денис 7 1
|Леонов Вадим 1 1
|Соболев Михаил 7 1
|Прутков Козьма 7 1
|Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 14 1
|Радкевич Андрей 2 1
|Шапошник Сергей 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.