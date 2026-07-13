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МТС МТТ Аудиотеле

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.07.2026 В России гибнет отрасль, мешающая россиянам спокойно жить. Помогли зумеры и мошенники 1
16.12.2024 «Аэрофлот» изготовился купить крупнейший российский контакт-центр. Сейчас им владеют французы 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
28.12.2015 Подрядчик «Платона» будет удаленно обслуживать клиентов ВТБ24 2
07.08.2015 МТТ избавляется от своих ШПД-активов 1
26.05.2015 МТТ трансформирует модель управления компании 1
10.12.2014 Сергей Невструев назначен генеральным директором «МТТ Инновации» 1
10.10.2014 МТТ: 20 лет инноваций на телеком-рынке 1
14.10.2013 МТТ разработал систему мониторинга колл-центров для «Сбербанка России» 1
06.08.2013 Андрей Бугаенко - На каждое рабочее место приходится минимум ИТ-систем


 1
26.04.2013 ВТБ оказался контролирующим акционером МТТ 1
25.04.2013 МТТ формирует новую структуру группы компаний 1
28.03.2013 «Новател» расширяет линейку номеров 8-800 1
24.01.2013 Минкомсвязи ищет крупного подрядчика, готового работать бесплатно 1
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 1
01.11.2011 Артем Литвинов назначен гендиректором «Аудиотеле» 1
11.04.2011 Сall-центр «Аудиотеле» перешёл на платформу Naumen 2
17.02.2011 МТТ выходит на рынок секса по телефону 1
16.02.2011 МТТ приобрел компанию «Аудиотеле» 1
23.08.2007 Служба 009 завоевывает популярность среди сотовых абонентов 2
25.05.2007 Со священником можно пообщаться по мобильному 1
14.11.2006 "Аудиотеле": горячая линия МГТС по тарифам работает "вживую" 1
13.11.2006 8 ноября прошел саммит "Wireless content & DRM - 2006" 1
20.06.2006 "Аудиотеле" объединяется с сервис-провайдером 2
12.10.2005 “Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций 2

Публикаций - 25, упоминаний - 30

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 16
Ростелеком 10887 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
МТС - МТТ Инновации 9 6
МегаФон 10656 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15618 5
МТС - МТТ Старт Телеком 83 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 4
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 142 4
VK - Mail.ru Group 3593 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9485 3
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 3
Yandex - Яндекс 9130 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
Meta Platforms - Facebook 4611 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 2
Naumen - Наумен 747 2
Питерская группа связистов 441 2
МТС - МТТ MVNO - AIVA mobile - МТТ.Мобайл - виртуальный оператор мобильной связи 17 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 2
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 58 2
Телеконтакт 11 2
Северо-Западное ИнфоМедиа 7 2
Новател 13 1
Аэрофлот - Директ Стар - Direct Star - ранее Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 29 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5611 1
Cisco Systems 5356 1
Восход ФГБУ НИИ 718 1
Apple Inc 13094 1
AMD - Advanced Micro Devices 4626 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1462 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1909 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 379 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Software AG 202 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8776 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 120 2
РЖД - Российские железные дороги 2086 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 909 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 316 1
Альтернатива Капитал 19 1
Ford 433 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Комус 110 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
AHConferences 53 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
NGI Fund 36 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13684 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3574 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2319 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1928 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1207 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 152 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 120 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5939 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4474 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26177 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64499 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9848 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8673 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29592 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22802 7
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3567 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12758 5
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 459 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5123 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9237 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9775 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 722 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18006 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35897 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33261 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8183 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24231 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27242 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2140 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1300 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12846 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12110 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3251 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5244 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12781 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4981 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13875 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1081 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9240 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5845 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2626 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 276 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8557 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13651 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 4
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 183 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1347 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - Мобильный спутниковый офис 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7592 1
Linux OS 11462 1
Apple - App Store 3092 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2967 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
Apple iPhone 4 798 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
Stafory - робот Вера 374 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 343 1
Microsoft Dynamics 1196 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3539 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1024 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
Amazon Kindle 195 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 6 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
Mandriva Linux 87 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Nortel Networks Succession 11 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 1
Naumen Telecom 8 1
Васильев Евгений 132 7
Рейман Леонид 1065 4
Литвинов Артем 14 4
Широкий Денис 20 2
Салосин Роман 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Галактионова Инесса 119 1
Массух Илья 239 1
Яппаров Тагир 110 1
Брюквин Юрий 300 1
Слизень Виталий 244 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Осадчая Екатерина 47 1
Борисов Владимир 10 1
Беневоленский Евгений 3 1
Ройтберг Павел 40 1
Зайцева Анна 70 1
Филатов Леонид 7 1
Марченко Игорь 13 1
Каменнова Мария 45 1
Акопьян Артур 27 1
Солонин Виталий 90 1
Гриб Андрей 17 1
Заболотный Игорь 45 1
Хохлов Юрий 15 1
Василеьв Евгений 1 1
Бокарев Тимофей 36 1
Бугаенко Андрей 13 1
Измайлов Юрий 19 1
Гуркин Дмитрий 9 1
Власова Светлана 14 1
Невструев Сергей 8 1
Ночевнов Денис 7 1
Леонов Вадим 1 1
Соболев Михаил 7 1
Прутков Козьма 7 1
Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 14 1
Радкевич Андрей 2 1
Шапошник Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165068 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47373 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19428 5
Финляндия - Финляндская Республика 3692 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19006 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54540 2
Европа 24912 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8512 2
Германия - Федеративная Республика 13168 2
Франция - Французская Республика 8148 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2273 2
Украина 7911 2
Таджикистан - Республика 944 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 461 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 320 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3331 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 651 2
СССР - Ленинград 112 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13773 1
Земля - планета Солнечной системы 10839 1
Азия - Азиатский регион 5898 1
Армения - Республика 2437 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3324 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3647 1
Америка Южная 884 1
Канада 5063 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Африка - Африканский регион 3634 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1821 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2832 1
Нидерланды - Амстердам 628 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1509 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3559 1
Великобритания - Лондон 2428 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14781 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 779 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 424 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2816 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57316 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8035 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6065 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53145 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7735 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5434 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2655 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15930 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4787 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11231 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1906 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6679 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21480 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8181 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3828 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2163 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3075 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7035 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5650 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5720 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10246 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5731 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 164 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27106 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5541 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6984 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5084 1
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