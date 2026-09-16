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Прагматика

Прагматика

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.09.2026 «Авито Авто» запустил ИИ-инструмент для продвижения автомобилей дилеров 1
28.11.2025 Чем грозят госсектору демпинг и «серые» схемы при закупке отечественной электроники 1
29.03.2016 Словари Collins бесплатно доступны на Abbyy Lingvo Live 1
25.02.2014 «1С-Рарус» автоматизировал учет ценных бумаг в «Прагматике» 2
07.11.2006 "Деловой квартал" помогает челябинским компаниям автоматизировать управление 2
03.11.2006 18 октября состоялась конференция в области управленческого софта 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Прагматика и организации, системы, технологии, персоны:

Volterra Consulting 3 2
Softline - Софтлайн 3782 2
9666 2
Directum - Директум 1279 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 2
Naumen - Наумен 760 2
Галактика - Корпорация 1551 2
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1521 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
Инталев - Intalev 275 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 196 2
СкайТек 3 1
ФИНЭКС качество 18 1
Ратомсофт 1 1
Центр открытых разработок - OpenYard 96 1
Акроним 1 1
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 1
Софтплюс 1 1
Microsoft Corporation 25841 1
Intel Corporation 12858 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
AMD - Advanced Micro Devices 4687 1
Oracle Corporation 7099 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3150 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 989 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 214 1
1С-Рарус 986 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 646 1
Прайм-1С-Екатеринбург 3 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 20 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 1
X5 Group - Перекрёсток 643 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Северсталь ПАО - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 2
Мамаша Кураж 1 1
HarperCollins Publishers 22 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 299 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 214 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12294 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9360 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14073 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5707 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33781 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 969 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8348 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7892 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4444 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4536 2
Управляемость - Manageability 2330 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10806 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1851 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1910 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1545 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18284 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13040 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3821 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15519 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10448 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26677 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17074 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7289 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1118 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1256 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1658 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 772 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1921 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 331 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24630 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12965 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 647 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6242 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1393 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3177 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4704 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 201 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 188 2
Microsoft Dynamics CRM 565 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 149 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Naumen DMS - NauDoc 43 2
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 2
СКБ Контур - Контур.Предприятие 1 1
Софтплюс - Сфера роста КИС 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 274 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 18 1
Google Android 15325 1
Apple iOS 8627 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1631 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1806 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 361 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1453 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 92 1
Microsoft Dynamics 1198 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2486 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 259 1
1С-Рарус Учет ценных бумаг 7 1
Terrasoft CRM 26 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 147 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 203 1
Ковтун Оксана 2 2
Пинигина Галия 2 2
Ormerod Paul - Ормрод Пол 2 2
Зайцев Андрей 50 2
Лазарев Алексей 6 2
Васильев Петр 2 1
Куликов Евгений 10 1
Фролова Галина 1 1
Хайрулина Ирина 1 1
Клевцова Анастасия 1 1
Акмаева Ольга 1 1
Микишева Ольга 1 1
Женило Роман 1 1
Никитин Сергей 103 1
Долгих Александр 25 1
Мраморов Дмитрий 36 1
Кумпель Артем 43 1
Дуйкова Полина 7 1
Старков Дмитрий 8 1
Коваль Дмитрий 3 1
Мазеин Дмитрий 2 1
Киверин Дмитрий 1 1
Науменко Филипп 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3362 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13851 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4517 2
Россия - СФО - Новосибирск 4914 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1792 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3224 1
Испания - Королевство 3844 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 587 1
Россия - СФО - Республика Тыва 423 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27522 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12398 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3909 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6217 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6655 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18308 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6725 2
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 131 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3810 1
ЕПС - Единый план счетов 194 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1683 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 300 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 460 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 282 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 1
Английский язык 7055 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7568 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9145 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7514 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8895 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1517 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3129 1
Nature 834 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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