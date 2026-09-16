Индексная книга (каталог) CNews*
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Прагматика
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 11
Прагматика и организации, системы, технологии, персоны:
|Ковтун Оксана 2 2
|Пинигина Галия 2 2
|Ormerod Paul - Ормрод Пол 2 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Лазарев Алексей 6 2
|Васильев Петр 2 1
|Куликов Евгений 10 1
|Фролова Галина 1 1
|Хайрулина Ирина 1 1
|Клевцова Анастасия 1 1
|Акмаева Ольга 1 1
|Микишева Ольга 1 1
|Женило Роман 1 1
|Никитин Сергей 103 1
|Долгих Александр 25 1
|Мраморов Дмитрий 36 1
|Кумпель Артем 43 1
|Дуйкова Полина 7 1
|Старков Дмитрий 8 1
|Коваль Дмитрий 3 1
|Мазеин Дмитрий 2 1
|Киверин Дмитрий 1 1
|Науменко Филипп 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.