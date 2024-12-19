CGF студия визуальных эффект
CGF и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Викинг 2 1
|Базелевс - Bazelevs 11 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
|Горохов Александр 4 4
|Невшупов Сергей 4 4
|Леонов Алексей 79 2
|Бекмамбетов Тимур 10 2
|Хасис Лев 105 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Владимиров Дмитрий 15 1
|Южаков Алексей 27 1
|Чернов Александр 14 1
|Хабенский Константин 4 1
|Яковенко Елизавета 1 1
|Ершов Павел 37 1
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|Миронов Евгений 2 1
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