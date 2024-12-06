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Инферит Облако» (ГК Softline) предоставил вычислительные мощности компании CGF — крупнейшей в России студии визуальных эффектов

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) предоставил 20 высокопроизводительных серверов «Инферит Техника» для компании CGF — одной из крупнейших студий визуальных эффектов в стране. Студия получила дополнительные ресурсы, необходимые для реализации крупного проекта в условиях сжатых сроков. Развертывание и сдача в аренду вычислительных мощностей соответствует стратегическим приоритетам ГК Softline по развитию ИТ-услуг и облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Студия CGF создает графику для полнометражных фильмов, анимации и другого медийного контента. Сегодня обработка комплексных визуальных эффектов предъявляет высокие требования к вычислительным ресурсам, поэтому студия работает с собственной ИТ-инфраструктурой. Однако существующих мощностей не всегда хватает — для некоторых проектов трудно прогнозировать нужный объем ресурсов.

Для одного из проектов CGF искала серверы на короткий срок: два месяца. Конфигурация специфичная, но стандартная для студии: процессор Intel Xeon Gold 6226R, 64 ядра, 128 Гб RAM.

CGF сформулировала следующие требования: аренда 20 серверов с заданной конфигурацией; размещение на собственной площадке для снижения сетевой задержки; возврат серверов поставщику после завершения проекта.

Озвученные требования выполнил только провайдер «Инферит Облако». В рамках договора провайдер предоставил серверы производства «Инферит Техника». Специалисты компании установили и настроили оборудование на площадке заказчика, а после завершения проекта серверы вернут провайдеру.

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«Мы получили специфичный запрос, удовлетворить который могло очень небольшое количество провайдеров, так как студия использует достаточно редкую конфигурацию серверов. Как правило, подобное оборудование не сдается в аренду на несколько месяцев. Однако для нас требования заказчика не стали проблемой. Команда блестяще справилась с задачей, и студия это оценила», — сказал технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский.

«Инферит Облако» — российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных и ИТ-сервисов. Входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline). «Инферит Облако» построено на основе открытого ПО OpenStack для создания инфраструктуры публичных и частных облачных сервисов: инфраструктура как сервис (IaaS): миграция в «Инферит Облако», облачные серверы, приватный облачный сервер, резервное копирование и аварийное восстановление; частное облако; платформенные сервисы (PaaS): кластеры Kubernetes, объектное хранилище S3; оборудование в аренду: HaaS, Dedicated; размещение в ЦОД (Colocation); телеком услуги.

Инфраструктура платформы «Инферит Облако» построена на базе собственного серверного оборудования «Инферит Техника», решениях по кибербезопасности и сетевой части. Платформа позволяет решить весь спектр инфраструктурных задач, включая импортозамещение. Возможность использовать платформу как в «частном» варианте на своей локации, так и в виде публичного облака, значительно упрощает реализацию гибридных облачных сценариев с распределением нагрузки между площадками.

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