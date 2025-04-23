Innostage CyberART: в I квартале 2025 г. в России зафиксировано почти 300 утечек данных

Центр противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART опубликовал итоги исследования утечек данных за I квартал 2025 г. Согласно отчету, с января по март 2025 г. в России было зафиксировано 297 инцидентов, связанных с несанкционированным распространением персональной информации. В общей сложности в результате этих инцидентов в открытом доступе оказалось более 10,4 млн email-адресов. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Особенно заметен всплеск в январе 2025 г.: 200 инцидентов, пик которых пришелся на 10 января 2025 г. Аналитики связывают это с активизацией злоумышленников после новогодних праздников, а также с продолжением реализации угроз, заложенных еще в ходе атак конца 2024 г. Так, часть январских инцидентов стала логическим продолжением крупной утечки, раскрывшей данные 404 организаций. Хакеры использовали полученную тогда информацию для доразведки, компрометации новых целевых систем и повторных атак.

По отраслям лидируют госсектор — 3,7 млн адресов (самые большие утечки 2,8 млн и 0,4 млн email-адресов) и розничная торговля — 1,7 млн (самая большая учетка 0,7 млн mail-адресов). По числу инцидентов безусловный «лидер» — малый бизнес с более чем 265 случаями и почти 3,9 млн утекших адресов.

«Для многих компаний защита персональных данных до сих пор остается разрозненной задачей, а не частью общей стратегии. В госструктурах масштабы утечек связаны с объемом обрабатываемых баз. У малого бизнеса — с отсутствием ресурсов и выстроенных ИБ-процессов. При этом многие компании недооценивают риски при работе с внешними подрядчиками, — отметил Александр Чернов, руководитель направления киберразведки Центра противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART, — Но именно работа над этими слабыми зонами позволяет выстроить устойчивую систему защиты и существенно снизить вероятность повторения подобных инцидентов».

Типы данных и методы атак

Более чем в 90% случаев злоумышленники получали доступ к персональным данным: ФИО, email-адресам, номерам телефонов. В ряде случаев фиксировалась утечка паспортных данных, СНИЛС и ИНН — особенно в госсекторе и среди крупных компаний. В организациях розничной и финансовой сфер хищению подверглись также платежные сведения, хеши паролей и другая чувствительная информация.

Актуальные векторы атак — фишинг, уязвимости и подрядчики

Наиболее часто используемыми векторами атак оставались фишинг и методы социальной инженерии, с помощью которых злоумышленники получали первичный доступ к аккаунтам сотрудников. Также активно эксплуатировались уязвимости в программном обеспечении — этот вектор особенно характерен для атак на внутренние системы как государственных, так и частных организаций. Третьим критически важным направлением стали атаки через цепочку поставок: они представляют особую угрозу для крупных компаний с широкой сетью подрядчиков и внешней ИТ-инфраструктурой.

Прогноз на 2025 г.

По мнению экспертов Innostage, объем утечек в 2025 г. может как увеличиться, так и остаться на уровне 2024 г. В пользу роста играют широкое использование ИИ в кибератаках, низкий порог входа в киберпреступность и слабая защита ИБ в секторе малого и среднего бизнеса. С другой стороны, развитие технологий предиктивной аналитики и ужесточение регулирования в сфере защиты ПДн способны сдержать этот рост.