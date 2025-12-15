Разделы

Уринсон Яков


СОБЫТИЯ


15.12.2025 «Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения 1
13.02.2008 Вручены награды лауреатам премии "Новая генерация" 1
14.12.2007 IT Team Energy: итоги 1
11.02.2005 Половина закупок РАО ЕЭС пойдет через интернет 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Уринсон Яков и организации, системы, технологии, персоны:

РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 1
Открытые технологии 716 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
Citrix Systems 840 1
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 28 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
ПМСофт 60 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 1
Dell EMC 5095 1
Cisco Systems 5224 1
Microsoft Corporation 25242 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
HP Inc. 5762 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
9002 1
Autodesk 622 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 652 1
В2В Energo ЭТП - Центр реновации энергетики - Инжиниринговая компания 12 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 693 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4907 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 135 1
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 20 1
Чернов Александр 15 1
Кузовков Максим 3 1
Бродский Олег 1 1
Конев Юрий 1 1
Спицын Леонид 5 1
Абраменко Михаил 3 1
Бандурин Гаральд 15 1
Аксенов Евгений 20 1
Дубовис Сергей 1 1
Фортов Владимир 16 1
Романов Алексей 49 1
Тришанков Лев 1 1
Вергунов Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157044 3
Германия - Федеративная Республика 12941 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1350 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Экономический эффект 1218 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 1
Gartner - Гартнер 3610 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 20 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

