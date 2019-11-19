Lenovo выпускает первый в мире ноутбук с гибким экраном и без клавиатуры. Видео

Lenovo создала ноутбук ThinkPad X1 со складным экраном. По своей конструкции он напоминает смартфон Samsung Galaxy Fold, включая зазор на месте сгиба. Лэптоп может получить современную платформу Intel Lakefield и особую версию ОС Windows 10.

Ноутбук-планшет без клавиатуры

Компания Lenovo продемонстрировала уникальный ноутбук ThinkPad X1 с гибким складным экраном. В его конструкции не предусмотрена клавиатура – дисплей сенсорный и полностью заменяет ее.

На момент публикации материала ThinkPad X1 не был готов к массовому выпуску – Lenovo показала лишь его прототип, но прототип полностью функциональный. В нем реализованы практически все возможности, которые будут присутствовать в итоговой версии, включая подставку, встроенную в тыльную часть корпуса и помогающую ему не переворачиваться, находясь в режиме ноутбука.

Lenovo ThinkPad X1 может работать как ноутбук и как планшетный компьютер

Стоимость и сроки релиза ThinkPad X1 Lenovo не сообщила. По информации ресурса MSPowerUser, появление ноутбука в мировой рознице состоится в течение 2020 г.

Особенности дисплея

В ThinkPad X1 используется панель OLED с диагональю 13,3 дюйма и очень широкими рамками по всему периметру. Ее разрешение неизвестно, как и количество одновременных касаний, обрабатываемых сенсорным слоем. По данным портала Gizmochina, разрешение дисплея – Quad HD (2К) или 2560х1440 пикселей, но сама Lenovo эту информацию не подтверждает.

Премьера Lenovo ThinkPad X1

ThinkPad X1 лишен не только клавиатуры, но также тачпада и физических кнопок мыши – все управление осуществляется либо при помощи дополнительных устройств ввода, либо за счет основного дисплея. За счет конструкции ноутбук можно также использовать в качестве планшетного компьютера.

Место сгиба Lenovo проработала неполностью

С точки зрения конструкции Lenovo ThinkPad X1 схож со смартфоном Samsung Galaxy Fold – первым складным мобильником от вендора из первого эшелона, поступившим в розничную продажу. Оба гаджета имеют идентичные конструктивные недостатки, несмотря на то, что дебют Galaxy Fold состоялся еще в феврале 2019 г.

В первую очередь это касается зазора между половинками дисплея в сложенном состоянии – он есть, и он отчетливо виден. Также ThinkPad X1 не обошла стороной и проблема с заломом на дисплее – здесь, как и в Galaxy Fold, она присутствует в полной мере (см. видео).

Стоит отметить, что гаджеты с гибкими дисплеями без заломов и зазоров существуют – это показанный в ноябре 2019 г. раскладной смартфон Motorola Razr. Как ни странно, это устройство тоже разработано Lenovo, так как Motorola принадлежит ей с 2014 г. К тому же, оба дисплея разработаны и производятся одной и той компанией – китайской BOE Display.

Спецификации ноутбука

Аппаратные возможности ThinkPad X1 разработчики во время премьеры, состоявшейся в рамках мероприятия Lenovo Tech World 2019, раскрывать не стали. Об электронной составляющей ноутбука на 19 ноября 2019 г. было известно совсем немного.

В частности, за счет своего небольшого веса, гибкой полимерной подложки матрицы и отсутствия клавиатуры и ряда других компонентов вес ThinkPad X1 удалось снизить до 900 граммов. Впрочем, существуют и полноценные лэптопы с меньшей массой – дебютировавший в июне 2019 г. Acer Swift 7 весит 890 граммов.

За счет веса, конструкции и небольших габаритов новинка Lenovo может заменить собой книгу

Ноутбуку Lenovo также приписывают наличие аппаратной платформы Intel семейства Lakefield, но без дополнительных подробностей. Объемы оперативной памяти и накопителя неизвестны, как и емкость штатного аккумулятора.

Программное обеспечение

Наличие платформы производства Intel косвенно указывает на то, что в ThinkPad X1 используется операционная система Windows 10, но пока неясно, какой именно версии. Предположительно, это может быть Windows 10X – новейшая разработка Microsoft, ориентированная на устройства с двумя дисплеями и показанная в начале октября 2019 г.

ThinkPad X1 может оказаться Windows-ноутбуком

Windows 10X хоть и была разработана специально для устройств с двумя экранами, но от обычной Windows 10 она отличается не очень сильно. Microsoft не стала демонстрировать все ее особенности, намекнув лишь, что в меню «Пуск» больше не осталось «живых» плиток. По словам представителей Microsoft, новая Windows 10X получила улучшенную поддержку сенсорных дисплеев, и она в целом больше ориентирована на управление пальцами и стилусом, чем мышкой и клавиатурой. Информация о том, что новая ОС не сможет запускать приложения Win32, получила опровержение – поддержка этих программ в системе сохранена.

Первым устройством с Windows 10X стал планшет с двумя экранами Microsoft Surface Neo, тоже основанный на Intel Lakefield, однако ОС не станет эксклюзивом для устройств Microsoft – в обозримом будущем система появится в составе мобильных ПК Asus, Dell, HP и Lenovo.