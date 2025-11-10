Разделы

Metrika42 помогла компании из отрасли геологоразведки стабилизировать производительность «1С» и превратить мониторинг в управляемый процесс

Компания Efsol, разработчик облачной системы мониторинга производительности и доступности «1С», сообщила о завершении очередного этапа внедрения сервиса Metrika42. По итогам нескольких последовательных периодов наблюдений и экспертной интерпретации данных заказчик получил прозрачную картину работы «», выявил узкие места в прикладных операциях и на стороне СУБД, а также смог задать реалистичные целевые показатели производительности для бизнес-критичных процессов. Для действующих и потенциальных клиентов кейс демонстрирует, как облачный мониторинг может дополняться экспертной аналитикой и давать бизнесу предсказуемость в работе «1С».

В основе кейса — регулярная интерпретация данных из Metrika42 за сентябрь-октябрь 2025 г. по продуктивной базе компании, занимающейся исследованием строения морей и океана. Сервис в автоматическом режиме собирает показатели APDEX, метрики по ключевым операциям «1С», информацию из технологического журнала, статистику MS SQL и параметры кластера «1С». Эксперты сервиса ежемесячно сводят эти данные в отчет и указывают, какие из аномалий действительно влияют на пользователей и бизнес-процессы, а какие связаны, например, с регламентными работами или завышенными целевыми значениями.

Одной из ключевых проблем заказчика были длительные операции в пользовательском контуре «1С» — в первую очередь выборка и проведение документов («Документ. заказ поставщику…», «Провести и закрыть…», операции по заявкам и списаниям), которые выполнялись десятки и тысячи раз в отчетный период и в ряде случаев занимали от 9 до 20 секунд и более. При высокой частоте вызовов это давало локальные просадки APDEX, которые пользователи ощущали как «тормозит справочник» или «документ долго открывается». Metrika42 позволила собрать эти операции в отдельный профиль, показать фактическое среднее время по каждой и связать их с конкретным функционалом конфигурации. Дальше ИТ-служба получила не абстрактную жалобу, а список конкретных операций для оптимизации и возможность отследить эффект после доработок.

Отдельным блоком шла тема «Закрытия месяца». В конфигурации клиента это ресурсоемкие процедуры, которые объективно не укладываются в универсальную цель «1 секунда на ключевую операцию». Мониторинг показал, что сами по себе операции отрабатывают штатно, но из-за изначально слишком оптимистичных целевых значений система оценивала их как «медленные», и это искажало общую картину производительности для ИТ-руководства. Эксперты Metrika42 рекомендовали скорректировать целевое время прямо в интерфейсе сервиса или в справочнике «Ключевые операции» в базе, чтобы видеть реальное, бизнес-адекватное состояние системы и не тратить ресурсы на ложные инциденты по закрытию месяца. В результате мониторинг стал не только средством фиксации проблем, но и инструментом нормирования.

Третья группа выявленных узких мест — длительный запуск приложения и операции, связанные с обработкой задач и оповещений текущего пользователя. По данным сервиса, время старта могло превышать 70–150 секунд и напрямую влияло на оценку производительности в рабочие часы, потому что это действие выполняет каждый пользователь при начале смены. Анализ техжурнала и наиболее длительных запросов показал, что источником нагрузки становятся конкретные обработки и динамические списки, выполняющие тяжёлые запросы при сравнительно небольшом количестве обращений. Metrika42 зафиксировала эти вызовы, показала суммарное время и дала заказчику точку входа для оптимизации — без этого проблема выглядела бы как «по утрам «» долго открывается» и оставалась бы неформализованной.

Еще один важный результат кейса связан с контролем СУБД. В одном из периодов Metrika42 зафиксировала аномально высокое значение Page writes per second — в среднем 769 при рекомендуемых ~90. Такая нагрузка указывает на активную запись и потенциальную проблему дисковой подсистемы или настроек контрольных точек. Благодаря автоматическому сбору и интерпретации метрик заказчик получил не просто число из SQL, а объяснение причины и набор действий: сверить дату всплеска с регламентными работами, проверить длительные запросы и частоту чекпоинтов в СУБД, чтобы предотвратить повтор ситуации и падение отклика «1С» в пиковые периоды работы пользователей

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Важным для эксплуатации «1С» оказался и блок по взаимоблокировкам. Metrika42 системно показала, что TDEADLOCK возникают в одном и том же контексте — при работе с регистром сведений и вызовами серверного модуля оплаты. Такой повторяющийся паттерн означает, что проблема не случайная, а заложена в прикладной логике. В отчете было предложено проанализировать эти события через встроенный функционал сервиса «Анализ ожиданий на взаимоблокировках 1С», чтобы сократить количество ошибок и убрать из ночных регламентных работ нестабильные участки кода, влияющие на доступность утром для пользователей.

Для бизнеса результат выразился в понятных эффектах. Во-первых, ИТ-команда перестала работать «от жалобы» и начала опираться на единую, регулярно обновляемую картину производительности «1С». Во-вторых, руководители получили аргументированную позицию по срокам закрытия месяца и по доработкам конфигурации: теперь видно, какие операции объективно тяжелые, а какие «тормозят» из-за ошибок в запросах или завышенных ожиданий. В-третьих, сервис остался облачным, с доступом в личный кабинет, но при этом дополнился экспертной интерпретацией — то есть заказчик получает и данные, и их смысл, не тратя свои ресурсы на глубокий анализ техжурнала.

«Для нас этот кейс показателен тем, что заказчик использует Metrika42 не только как систему сигнализации, но и как инструмент управляемой оптимизации «1С», — отметил Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42. — Мы видим, что в крупных инсталляциях «1С» реальная картина производительности часто размазана между SQL, кластерами и прикладным кодом. Наша задача — собрать это в одном месте, перевести в язык бизнес-приоритетов и дать ИТ-службе план действий. Именно такой подход мы считаем стратегически правильным и будем развивать его дальше — в сторону автоинтерпретации и более тесной интеграции с инфраструктурными системами».

Такой опыт показывает, что облачный мониторинг «1С» может быть одинаково полезен и техническим специалистам, и бизнес-руководителям: первым он дает инструмент быстрой локализации и контроля изменений, вторым — прозрачность и аргументы для управленческих решений. Именно это и лежит в основе стратегии развития Metrika42 как сервиса для компаний, которым важны не только метрики, но и предсказуемость работы «1С».

