Metrika42 ускоряет контроль «1С»: новый обзорный дашборд, точнее анализ APDEX и обновлённый сборщик данных

Компания Efsol выпустила ежемесячное обновление облачной системы мониторинга производительности и доступности «1С:Предприятия» — Metrika42. В этом релизе команда сосредоточилась на трёх задачах, важных и для ИТ, и для бизнеса: быстрее понимать текущее состояние «1С»-среды, быстрее находить источник деградации пользовательского опыта и упростить эксплуатацию сбора метрик и логов.

Обновления помогают снизить время реакции на инциденты, повысить предсказуемость работы критичных процессов и сделать мониторинг более удобным инструментом для ежедневной поддержки «1С».

В Metrika42 появился обзорный дашборд, который даёт единое представление о состоянии «1С»-контуров и связанных ресурсов. Он объединяет ключевые показатели производительности и доступности в одной точке входа, чтобы дежурная команда или администратор могли быстро оценить, всё ли в порядке, и в каком направлении следует углубляться при отклонениях. Такой подход особенно полезен в распределённых инфраструктурах и при большом количестве информационных баз, когда важна скорость первичной оценки. Раньше, чтобы собрать целостную картину, приходилось переходить между разными разделами и сравнивать разрозненные показатели. Теперь базовая диагностика начинается с одного экрана: это экономит время на «разогрев» анализа, снижает риск пропустить ранние признаки проблемы и позволяет быстрее принять решение — наблюдать, эскалировать или сразу переходить к расследованию.

Раздел «Оценки APDEX» стал практичнее для ежедневного анализа: добавлен поиск ключевой операции. Это помогает быстрее перейти от общего сигнала «пользовательский опыт ухудшился» к ответу на вопрос «какая именно операция или сценарий влияет на индекс и почему». Функция ориентирована на реальные рабочие кейсы, когда падение APDEX вызвано не всей системой целиком, а конкретными действиями пользователей, регламентными задачами или узкими местами в отдельных процессах. Раньше при отклонениях APDEX специалисты нередко тратили время на ручной перебор гипотез и проверку множества операций, чтобы локализовать источник деградации. Теперь поиск упрощает навигацию в деталях и ускоряет нахождение проблемной операции, что сокращает время до постановки корректной задачи разработчикам или администраторам и снижает вероятность повторения инцидента в пиковые периоды.

Также в релиз вошла замена сборщика логов и метрик «1С». Новый сборщик ориентирован на более управляемый сбор телеметрии, чтобы эксплуатационные команды могли проще поддерживать мониторинг в разных окружениях.