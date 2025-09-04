Выпущен новый функционал для эффективного мониторинга и управления СУБД в Metrika42 от EFSOL

EFSOL представил новые возможности в сервисе мониторинга «1С Metrika42», которые позволяют более эффективно отслеживать нагрузку на серверы и базу данных, повышать производительность и обеспечивать бесперебойную работу инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Теперь доступен постоянный мониторинг ключевых ресурсов, таких как процессор, память, диски и СУБД. Система позволяет отслеживать состояние в реальном времени, выявлять проблемы, анализировать метрики, такие как соединения и кэш, и получать оповещения о критичных изменениях. Также доступны исторические данные.

Для более детального анализа состояния базы данных добавлены функции проверки ожиданий СУБД, мониторинга состояния индексов и уровня фрагментации. Это позволяет поддерживать структуру данных в оптимальном состоянии, а также анализировать блокировки и ожидания в СУБД. Кроме того, система предоставляет рекомендации по реорганизации или перестроению индексов, что способствует улучшению производительности.

С помощью нового функционала можно также полноценно контролировать выполнение всех регламентных операций базы данных, таких как резервное копирование, дефрагментация и реиндексация. Это позволяет не пропустить важные операции и получать уведомления о любых сбоях, а также вести журнал истории выполнения операций для дальнейшего анализа.

Также была улучшена работа с параметрами СУБД, что позволяет настроить систему под индивидуальные потребности и повысить её эффективность. Рекомендации по настройке параметров и мониторинг выполнения регламентных операций помогут гарантировать стабильную работу базы данных.

С новым функционалом Metrika42 управление СУБД стало проще, а производительность — выше, что обеспечит стабильность и эффективность вашей инфраструктуры.