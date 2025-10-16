Разделы

В сервисе Metrika42 появился функционал анализа ошибок системы «1С»

Компания EFSOL представила обновленный функционал в Metrika42 для анализа ошибок в «1С», предназначенный для повышения эффективности мониторинга и диагностики технических проблем, возникающих в базах «». Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Функционал анализа ошибок в Metrika42 позволяет собирать, классифицировать и отображать ошибки по категориям с разной степенью критичности в разрезе базы «1С». Для каждой ошибки предоставляется подробная информация, включая: время возникновения, сервер, база «1С», пользователь, контекст, текст ошибки и исходная запись технологического журнала «1С». Это позволяет специалистам более оперативно выявлять и устранять причины сбоев в работе системы.

В интерфейсе Metrika42 предоставляются наглядные графики и таблицы, отображающие динамику ошибок по выбранному временному интервалу и категории. Графики могут быть адаптированы под запрос пользователя сервиса.

Благодаря совмещению с другими инструментами Metrika42, такими как анализ запросов и блокировок – пользователь сервиса может получить комплексную и детальную картину состояния системы «1С» и повысить эффективность расследования проблем.

Опционально возможно подключение уведомлений о самых критичных событиях.

