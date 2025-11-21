Разделы

В Metrika42 от EFSOL углубили мониторинг серверных процессов «1С» для ускорения диагностики проблем

Компания EFSOL представила расширенный функционал детального мониторинга серверов «1С» в составе обновления Metrika42, ориентированный на повышение прозрачности производительности и ускорение диагностики инцидентов. В системе переработан механизм сбора данных: теперь Metrika42 получает расширенный набор метрик от RAS-экспортера, позволяя специалистам отслеживать работу основных серверных процессов платформы – RPHost, RAgent и RManager в режиме близком к реальному времени. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Обновление включает подробные показатели загрузки CPU, потребления оперативной и виртуальной памяти, активности по серверным вызовам и длительности функционирования процессов. Система фиксирует ключевые параметры выполнения операций «»: среднее время обращения к базе, длительность блокировок, паузы в работе серверных процессов и показатели производительности в разрезе отдельных пользователей. Такой уровень детализации помогает быстро выявлять аномалии, определять узкие места в архитектуре и анализировать влияние пользователей и операций на общий отклик системы.

Особое внимание уделено мониторингу пользовательских сеансов: Metrika42 отображает их ресурсную нагрузку, время жизни, количество вызовов и объем трафика. Это позволяет администраторам оперативно обнаруживать проблемные или «тяжелые» сессии, которые могут влиять на стабильность кластера.

Для удобства и скорости анализа данные сгруппированы по логическим категориям, а каждое измерение дополнено понятным описанием. Новый функционал делает Metrika42 эффективным инструментом не только для оперативного контроля за состоянием инфраструктуры, но и для глубокого технического анализа производительности серверов «1С», повышая предсказуемость и стабильность работы бизнес-критичных систем.

