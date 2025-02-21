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EFSOL реализовала проект мониторинга инфраструктуры для «Промситех»

EFSOL реализовала проект мониторинга инфраструктуры для «Промситех». Компания «Промситех» — производитель и поставщик компонентов для промышленной автоматики обратилась в EFSOL с задачей организации комплексного мониторинга распределенной сети. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Задачи клиента: обеспечить мониторинг доступности всех ключевых узлов сети как на хостинге, так и в филиалах; настроить отслеживание критически важных показателей серверов; разработать шаблоны мониторинга типовых узлов для упрощения масштабирования системы; настроить триггеры для оперативного реагирования на сбои и интегрировать инструменты оповещения.

Решение EFSOL: в качестве системы мониторинга выбрано решение Zabbix на базе свободного ПО; настроен мониторинг доступности всех узлов сети с подключением шаблонов для контроля ключевых параметров; определены пороговые значения критических показателей и настроены триггеры для их отслеживания; реализована система оповещений через Email и мессенджер Telegram для оперативного реагирования.

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Результаты проекта: клиент получил удобный инструмент для централизованного мониторинга сети на базе Zabbix; система позволяет автоматически отслеживать доступность всех элементов инфраструктуры и получать актуальную информацию о состоянии серверов, служб и программных компонентов; благодаря автоматизированному мониторингу обеспечена высокая отказоустойчивость сети и снижено время реакции на возможные инциденты.

Решение от EFSOL позволило «Промситех» значительно повысить контроль над ИТ-инфраструктурой и упростить процесс масштабирования мониторинговой системы.

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