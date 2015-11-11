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EFSOL Стрим

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.11.2015 Efsol разработала CRM-систему, способную анализировать речь 1
13.04.2015 В России выпущена роботизированная CRM-система «EFSOL: Стрим 2.0» 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

EFSOL и организации, системы, технологии, персоны:

EFSOL - ЕФСОЛ Финконсалт - Системная интеграция. Консалтинг - Эр Софт 56 3
Рексофт - Reksoft 485 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728268.
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