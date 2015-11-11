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EFSOL Стрим
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|11.11.2015
|Efsol разработала CRM-систему, способную анализировать речь 1
|13.04.2015
|В России выпущена роботизированная CRM-система «EFSOL: Стрим 2.0» 3
EFSOL и организации, системы, технологии, персоны:
|EFSOL - ЕФСОЛ Финконсалт - Системная интеграция. Консалтинг - Эр Софт 56 3
|Рексофт - Reksoft 485 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4841 1
|1С 9448 1
|Meta Platforms - Facebook 4601 1
|X Corp - Twitter 2929 1
|Шлык Александр 1 1
|Зингер Ильяс 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163984 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 1
|Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5498 1
|Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3794 1
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