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TDE Transparent Data Encryption Прозрачное шифрование баз данных
УПОМИНАНИЯ
TDE и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149889 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 2
|Европа 24414 1
|Южная Корея - Республика 6740 1
|Wikipedia - Википедия 536 1
|Forbes - Форбс 866 1
|FT - Financial Times 1239 1
|Ведомости 1088 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1295 1
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