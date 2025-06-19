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TDE Transparent Data Encryption Прозрачное шифрование баз данных


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Вышла Tantor Postgres 17 с рекордным количеством новинок и улучшений 1
31.10.2024 EFSOL: внедрение кластера «1С» и SQL с шифрованием для разработчика отечественного ПО 1
11.11.2020 Oberon и nCipher будут развивать аппаратные ИБ-решения в России 1
20.01.2020 Представлена новая версия Oracle Enterprise Manager 1
16.06.2016 ИТ-зависимость: какую роль играют данные в современном бизнесе 1
15.06.2015 TmaxSoft выпустила новую версию СУБД Tibero 1
09.09.2014 Oracle представила Key Vault для защиты критически важной служебной информации 1
04.07.2013 Oracle выпустила СУБД для облачных сред 1
02.07.2013 Oracle начала продажи Oracle Database 12c, СУБД для облачных сред 1
28.09.2012 SQL Server 2012: что гарантирует защиту данных? 1
05.10.2010 Oracle ускорила операции шифрования Transparent Data Encryption в Oracle Database 11g Release 2 1
18.12.2006 Анонсирован 20-й релиз ИБС RS-Bank V.6 1
18.07.2005 Oracle начала продажи новой СУБД 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

TDE и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6763 7
Intel Corporation 12327 3
Microsoft Corporation 24886 2
Oberon - Оберон 59 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 822 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 663 1
KPMG 259 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
ФОРС - Центр разработки 653 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 1
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 74 1
8527 1
EFSOL - ЕФСОЛ Финконсалт - Системная интеграция. Консалтинг 19 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Лента - Сеть розничной торговли 2160 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3240 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4453 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11800 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30706 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4405 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24965 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5975 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6939 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 4
Управляемость - Manageability 1797 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16299 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29292 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21263 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4206 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11536 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3325 3
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 174 3
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 96 2
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 69 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7063 2
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 139 2
AOD - Always On Display 204 2
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 127 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5387 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5629 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9592 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1169 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7707 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2005 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4118 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 587 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 186 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2249 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 298 2
Data Guard 13 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1781 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 404 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 145 1
PII - Personally Identifiable Information - Персональная идентифицируемая информация 7 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 7
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 144 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1018 4
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 127 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1365 3
Oracle Active Data Guard 26 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 214 2
Microsoft Windows 15946 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 2
Oracle Technology Network - OTN 45 2
Oracle Advanced Security 15 2
Oracle Database Vault - Oracle Audit Vault and Database Firewall 30 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 57 1
TmaxSoft Tibero DBMS 44 1
Microsoft Azure 1430 1
IBM DB2 372 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 532 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
Intel Xeon X 14 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 159 1
Oracle GoldenGate 21 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 1
Intel AES-NI - Intel Advanced Encryption Standard New Instructions - Расширение системы команд AES x86 для микропроцессоров 13 1
Microsoft Azure SQL - Microsoft Azure SQL Database - Microsoft Azure Database - Microsoft SQL Server Data Services - Microsoft SQL Services 36 1
Oracle Java - язык программирования 3166 1
Linux OS 10283 1
Oracle Secure Backup 11 1
Oracle Public Cloud 13 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
Oracle RAT - Oracle Real Application Testing 8 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  358 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 277 1
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 1
Samar Vipin - Самар Випин 6 2
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 1
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
Benner Erik - Беннер Эрик 1 1
Curto Josep - Курто Джозеп 1 1
Аликошвили Георгий 17 1
Самойленко Максим 66 1
Лановенко Валерий 46 1
Медведев Сергей 8 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Суханов Евгений 2 1
Palmer Richard - Палмер Ричард 3 1
Mendelsohn Andy - Мендельсон Энди 3 1
Davis Boyd - Дэвис Бойд 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 2
Европа 24414 1
Южная Корея - Республика 6740 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6476 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 4
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1515 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8765 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14216 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3102 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1001 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5747 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7064 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 631 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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