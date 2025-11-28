Разделы

EFSOL внедрил отказоустойчивую инфраструктуру «1С» для производителя абразивных материалов

Компания EFSOL завершила проект по построению отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры для производителя высокотехнологичных абразивных материалов «Технокерамика». Внедрение позволило обеспечить бесперебойную работу ERP-системы «1С» и снизить зависимость от зарубежного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Проект был реализован с использованием российской программно-определяемой СХД Raidix, включенной в Единый реестр отечественного ПО. Архитектура решения включает систему хранения данных AIC, гипервизор Microsoft Hyper-V и отказоустойчивую сетевую инфраструктуру.

«Для нас было критически важно обеспечить непрерывность работы «», так как даже кратковременный простой системы останавливает производственные процессы, — сказал представитель компании «Технокерамика». — Внедренное решение также соответствует требованиям импортозамещения».

Ключевые результаты внедрения: обеспечена отказоустойчивость ERP-системы «1С» с поддержкой горячего резервирования; достигнута независимость от зарубежных поставщиков ПО; создана масштабируемая платформа для роста бизнеса; реализована защита от кибератак через изолированное резервное копирование.

Перед внедрением специалисты EFSOL развернули тестовую среду в облачной инфраструктуре, что позволило провести полноценное тестирование и отработать процедуры миграции без остановки рабочих процессов.

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

Безопасность

Инфраструктура построена по принципу масштабирования «вширь», что позволяет наращивать мощности добавлением дисковых полок без остановки системы. Все компоненты интегрированы в единую отказоустойчивую среду.

Проект демонстрирует возможность построения современной отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры для критически важных бизнес-приложений с использованием российского программного обеспечения.

