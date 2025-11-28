EFSOL внедрил отказоустойчивую инфраструктуру «1С» для производителя абразивных материалов

Компания EFSOL завершила проект по построению отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры для производителя высокотехнологичных абразивных материалов «Технокерамика». Внедрение позволило обеспечить бесперебойную работу ERP-системы «1С» и снизить зависимость от зарубежного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Проект был реализован с использованием российской программно-определяемой СХД Raidix, включенной в Единый реестр отечественного ПО. Архитектура решения включает систему хранения данных AIC, гипервизор Microsoft Hyper-V и отказоустойчивую сетевую инфраструктуру.

«Для нас было критически важно обеспечить непрерывность работы «1С», так как даже кратковременный простой системы останавливает производственные процессы, — сказал представитель компании «Технокерамика». — Внедренное решение также соответствует требованиям импортозамещения».

Ключевые результаты внедрения: обеспечена отказоустойчивость ERP-системы «1С» с поддержкой горячего резервирования; достигнута независимость от зарубежных поставщиков ПО; создана масштабируемая платформа для роста бизнеса; реализована защита от кибератак через изолированное резервное копирование.

Перед внедрением специалисты EFSOL развернули тестовую среду в облачной инфраструктуре, что позволило провести полноценное тестирование и отработать процедуры миграции без остановки рабочих процессов.

Инфраструктура построена по принципу масштабирования «вширь», что позволяет наращивать мощности добавлением дисковых полок без остановки системы. Все компоненты интегрированы в единую отказоустойчивую среду.

Проект демонстрирует возможность построения современной отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры для критически важных бизнес-приложений с использованием российского программного обеспечения.