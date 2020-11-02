EFSOL Oblako запустила сервис для бесплатного теста производительности «1С»

EFSOL Oblako запускает новый бесплатный сервис для тестирования производительности конфигураций 1С. Новое решение должно стать ощутимым подспорьем для сотрудников компаний, которые столкнулись с проблемой медленной работы баз данных 1С, что также еще и усугубляется вынужденным переходом на удаленный режим работы из-за очередных карантинных ограничений в борьбе против коронавируса.

По словам инженеров EFSOL Oblako, одной из самых популярных проблем пользователей программного обеспечения 1С является торможение системы. В этом случае, специалисты EFSOL Oblako предлагают несколько вариантов решения проблемы, но важным этапом всегда является тестирование производительности базы 1С для определения причин.

Решение от EFSOL Oblako создано для оперативного и бесплатного тестирования производительности базы 1С на эталонном облачном сервере. Тест позволит определить, с чем связаны проблемы со скоростью работы программного обеспечения 1С: вызваны они проблемами с текущим сервером компании или кодом программы 1С.

Эталонный облачный сервер заранее оптимизирован для работы с 1С и показывает высокие замеры производительности согласно тесту Гилева и APDEX. На нем 1С работает с максимальной гарантированной скоростью.

Для получения доступа к сервису от пользователя требуется подать заявку на тестирование, загрузить базу 1С и протестировать ее работу. На это ему будет выделено 7 календарных дней.

«Тестирование 1С можно проводить сразу же после загрузки. Если с самой базой 1С все в порядке, то скорость работы будет быстрой. Если же 1С тормозит на эталонном сервере, то причина как правило кроется в некорректном коде самой 1С», – сказал ведущий инженер EFSOL Oblako.

По рекомендациям инженеров EFSOL Oblako, если на эталонном сервере программное обеспечение 1С работает быстро, необходимо провести апгрейд собственного сервера или перейти в быстрое облако. Если же на эталонном сервере наблюдаются проблемы со скоростью, необходимо будет привлечь специалистов 1С для аудита кода и исправления ошибок.

Создатели сервиса уделяют особое внимание вопросам безопасности и конфиденциальности данных, подчеркивая, что сервис EFSOL Oblako работает по соглашению NDA, поэтому коммерческая информация пользователя будет надежно защищена.