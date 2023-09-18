Efsol реализовала проект для площадки обучения «Сам себе программист 1С»

Efsol реализовала проект для площадки обучения «Сам себе программист 1С».

В Efsol Oblako обратилась автор курсов «Сам себе программист 1С» Алена Мешкова с задачей организации единой площадки для обучения. Обучение осуществляется в онлайн-режиме с выполнением практических заданий. По итогам прохождения обучения пользователи начинают применять свои знания на практике и используют различные облачные сервисы. Разнообразие сервисов приводит к большому количеству вопросов технического плана по установке, настройке, стабильности подключений и производительности «1C». В связи с чем было принято решение организовать единую площадку для обучения слушателей, где они могут выполнять практические задания, а по итогу обучения продолжить работу в знакомой облачной среде.

Перед инженерами Efsol IT были поставлены следующие задачи: развернуть серверы для обучения «1С» с доступом в конфигуратор; обеспечить миграцию пользовательских данных на выделенный сервер для работы компании и подключения сотрудников по окончании обучения.

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В рамках выполнения задачи было принято решение в облаке Efsol выделить ресурсы для организации среды обучения, где каждый слушатель имеет собственную базу «1С» и выполняет практические задания. При этом поддержкой со стороны ИТ занимается выделенный инженер.

По итогу обучения каждому выпускнику предоставляется выделенный сервер для осуществления деятельности по ведению учета компании. Поддержку обеспечивает закрепленный ИТ-инженер.