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Efsol реализовала проект миграции из Office 365 для компании ПИР

Основной задачей компании ПИР было осуществление переноса корпоративной почты из сервисов Office 365 на альтернативное решение. В результате проекта, предоставлено удобное решение и перенесены корпоративные почтовые ящики с архивом переписки. Об этом CNews сообщили представители Efsol.

В Efsol Oblako обратилась компания ПИР, которая специализируется на предоставлении транспортных средств в аренду юридическим и физическим лицам. Основной задачей было осуществление переноса корпоративной почты из сервисов Office 365.

Перед инженерами Efsol IT были поставлены следующие задачи: подобрать альтернативное решение для замены корпоративной почты из сервиса Office 365 в связи с невозможностью продления лицензии; осуществить перенос 40 почтовых аккаунтов с объемом писем до 50 ГБ в каждом; альтернативное решение должно содержать функционал антиспама и антивируса.

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В рамках выполнения задачи, было принято решение в облаке Efsol развернуть выделенный почтовый сервер Exchange на 40 аккаунтов. Функционал антиспама реализован штатными фильтрами. В качестве антивируса используется решение от Kaspersky. Выполнен перенос почтовых аккаунтов со всем содержимым.

Клиент полностью доволен предоставленным решением: предоставлен удобный инструмент корпоративной почты, который полноценно заменяет почту из сервисов Office 365. Корпоративные почтовые ящики надежно защищены антиспамом и антивирусом. Архив почтовых переписок полностью сохранен и оперативно перенесен на новый почтовый сервер.

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