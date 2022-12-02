Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом»

Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом».

Проект был направлен на унификацию процессов и форм бюджетов. Опираясь на это, специалисты Efsol спроектировали формы бюджетов, состав статей и показателей бюджетов, максимально используя типовой функционал решения. После реализации проекта на 50% уменьшилось время заполнения бюджетов сотрудниками различных ЦФО, а подготовка и сдача управленческой отчетности ускорилась на 50%.

«Максимателеком» – технологическая компания, которая занимается развитием цифровых сервисов, реализует высокотехнологичные инфраструктурные проекты для бизнеса и государства. Входит в число системообразующих предприятий, обеспечивает непрерывную работу компонентов критической инфраструктуры и предоставляет сеть передачи данных для единого доступа к городским цифровым сервисам в Москве.

Проект автоматизации бюджетирования стартовал с целью получения достоверной и своевременной информации о финансовом состоянии компании на базе программных продуктов «1С».

Система автоматизации бюджетирования для компании «Максимателеком» была реализована на базе решения «1С:Управление холдингом». Компания полностью отказалась от формирования мастер-бюджетов в MS Excel за счет применения единой методологии и отсутствия рисков внесения изменений в НСИ и модель на уровне пользователей.

После реализации проекта появилась возможность отражать и вести в системе прогноз, план и факт по проектам. Исключены неудобства и ошибки из-за использования Microsoft Excel. Настроены права пользователей системы в разрезе динамически меняющихся данных.

Также автоматизированы правила сбора факта/прогноза для 390 статей бюджета (БДДС, БДР и Баланса). Вся информация вводится в систему единоразово. Все правила бюджетирования проработаны и описаны в регламенте для персонала компании.

Диана Кириллова, главный финансовый контролер компании «Максимателеком», сказала: «Во время выполнения проекта проведена детальная аналитика бизнес-процессов, разработаны рабочие инструменты, предложены понятный и удобный план работ, и качественно реализован проект по автоматизации процесса бюджетирования в рамках управленческого блока «1С:Управление холдингом».

Автоматизация процесса бюджетирования позволила компании «Максимателеком» сократить время заполнения бюджетов на 50% и ускорить процесс подготовки и сдачи отчетности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры взломали десятки российских компаний из-за уязвимости в электронной почте Microsoft Exchange

Softline купил международного разработчика финтех-продуктов

Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

EPAM продает свой российский бизнес

Россельхозбанк купил R-Style Softlab

Softline увеличит в разы штат российских разработчиков и займется коробочным ПО

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще