EFSOL представляет решение «Панцирь 1С» для защиты от простоев системы

EFSOL анонсировала выход решения «Панцирь 1С», предназначенного для обеспечения отказоустойчивости систем на платформе «1С». Новое решение позволяет компаниям минимизировать риски простоев и потери данных за счет территориально распределенной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

В условиях, когда даже минутный простой системы «» может привести к остановке бизнес-процессов, решение «Панцирь 1С» обеспечивает комплексную защиту информационной системы от различных сценариев отказов — от аппаратных сбоев до кибератак.

Решение построено на принципе географического распределения: два дата-центра, связанные высокоскоростными каналами связи, обеспечивают синхронную репликацию данных в реальном времени. В случае возникновения аварийной ситуации в основном дата-центре автоматически активируется резервный узел с минимальными потерями данных.

Ключевые особенности архитектуры «Панцирь 1С»: использование кластеров серверов «1С» в независимых дата-центрах для распределения рабочих процессов и снижения нагрузки на отдельные узлы; высокоскоростные каналы связи (2×40 Гбит/с) между дата-центрами для обеспечения бесперебойной репликации; применение технологий MS SQL AlwaysOn и PostgreSQL Patroni для синхронизации данных; дополнительное резервное копирование на ленточные носители LTO с соблюдением принципа «3-2-1».

Решение поддерживает различные уровни резервирования, позволяя компаниям выбирать оптимальный вариант в зависимости от критичности бизнес-процессов. Основной режим работы — горячее резервирование с показателями RTO менее 5 минут и RPO, приближенным к нулю, что отвечает требованиям предприятий с круглосуточным режимом работы.

Архитектура решения предусматривает изоляцию резервной инфраструктуры, что позволяет продолжать работу даже при компрометации основного сегмента системы.

Компания EFSOL предоставляет комплексную техническую поддержку 24/7, включая регулярное тестирование систем резервирования и восстановления. Внедрение решения осуществляется под ключ с учетом специфики бизнес-процессов клиента.

