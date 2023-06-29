Efsol Oblako создала гибридную ИТ-инфраструктуру для «Гекса - нетканые материалы»

В результате создания гибридной ИТ-инфраструктуры специалистами Efsol Oblako, компания «Гекса - нетканые материалы» получила отказоустойчивое облако для работы в «1С:ERP» c комфортной производительностью даже при непрерывной работе. Об этом CNews сообщили представители Efsol Oblako.

В Efsol Oblako обратились представители группы компании «Гекса», специализирующихся на производстве нетканых материалов для медицины, с/х, строительства и других областей. Необходимо было развернуть отказоустойчивое облако для работы с «1С:ERP» .

Инженерами Efsol Oblako по итогу анализа и тестирования было принято решение разворачивать отказоустойчивый кластер на базе гибридного облака, все узлы которого дублируются.

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Входящие HTTPS соединения принимает кластер из виртуальных машин на основе веб-прокси nginx, позволяющий бесшовно перебрасывать нагрузку на рабочий сервер приложений. Обработкой данных занимается кластер «1С» + СУБД MS SQL Server, базы данных реплицируются на узлах кластера при помощи технологии AlwaysON. Основой кластера является быстрый многоядерный bare-metal сервер на NVME-дисках. Данные реплицируются на резервный виртуальный сервер меньшей мощности.

В случае отказа одного из узлов, либо необходимости проведения технических работ, все соединения автоматически либо вручную переводятся на резервный узел, что позволяет свести к минимуму вероятный простой в работе пользователей, а в ряде сценариев и вовсе не заметить сбоя при переключении.

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По итогу проекта, выполнен перенос работы производства «1С:ERP» на гибридное облако Efsol. Заказчик отмечает комфортную производительность даже при непрерывной работе, несмотря на то, что работают более 150 пользователей «1С:ERP». Также протестирована имитация отработки отказа - все узлы отрабатывают штатно, простой для пользователей минимален при любых задачах. Проект можно считать успешно выполненным.