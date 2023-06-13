Efsol Oblako реализовала проект сервиса удаленной работы для компании «Вольт-Ампер»

Efsol Oblako реализовала проект сервиса удаленной работы для компании «Вольт-Ампер».

Внедрение Efsol Oblako позволило компании удаленно работать с метрологическим ПО, гибко масштабироваться при минимальных затратах.

В Efsol Oblako обратилась компания «Вольт-Ампер», которая выполняет работы в области метрологии. Требовалось организовать удаленную работу со специализированным ПО, размещенным в облаке.

Было выбрано публичное Efsol Oblako на московском хостинге, так как это обеспечивало максимально быстрый запуск проекта, а также позволило сэкономить деньги клиента, поскольку функциональности публичного облака было достаточно для задач клиента.

В качестве технологии подключения был выбран RemoteAPP, таким образом все операции будут выполняться на сервере с минимальной нагрузкой на устройства клиента.

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В результате, организована удаленная работа с метрологическим ПО и распределением нагрузки на сервер. Сотрудники компании могут безопасно подключаться к специализированному метрологическому ПО через интернет, при этом рабочую нагрузку берет на себя сервер благодаря формату удаленного приложения.

Клиент получил бюджетную облачную инфраструктуру с оперативным запуском в эксплуатацию. Благодаря специфике работы Efsol Oblako увеличение ресурсов и добавление пользователей происходит оперативно.