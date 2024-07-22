СУБД Platform V Pangоlin — основа для работы высоконагруженных систем, согласно тестированию компании «ИТ-Экспертиза»

Компания «ИТ-Экспертиза», внедряющая решения на технологической платформе «1С:Предприятие» в масштабах корпораций, провела нагрузочное тестирование отечественных СУБД. Согласно полученным результатам, Platform V Pangolin от «СберТеха» выдержала стрессовую нагрузку в виде одновременного подключения и параллельной работы 2400 пользователей «1С:Документооборот». Таким образом подтверждено — Platform V Pangolin позволяет хранить и обрабатывать данные в самых высоконагруженных EСM-системах. Об этом CNews сообщили представители «Сбертеха».

Тестирование проводилось для оценки возможностей различных СУБД при взаимодействии с высоконагруженной информационной системой «1С:Документооборот». В тестах использовалась методика APDEX — широко распространенный международный стандарт в области оценки производительности информационных систем.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Продукты Platform V были созданы с учетом повышенных требований к производительности и отказоустойчивости. Они регулярно подтверждают высокие результаты по этим показателям в пилотных проектах, независимых испытаниях, тестированиях на совместимость с решениями российских вендоров. Стабильная работа приложений и высокие показатели производительности часто являются определяющими факторами для заказчиков при выборе нашей СУБД. Результаты этого стресс-тестирования еще раз подтвердили, что мы предлагаем востребованное решение, способное выдержать высокую нагрузку при должной производительности, и Platform V Pangolin является надежной основой для высоконагруженных систем».

Вячеслав Савлюк, генеральный директор ГК «ИТ-Экспертиза»: «Проведение нагрузочного тестирования с применением конкретных прикладных решений и процессов позволяет подтвердить на практике, что при реальном внедрении целевая система будет работать именно так, как ожидается. С помощью такого тестирования можно объективно оценить готовность СУБД к увеличению нагрузки с сохранением максимальной производительности системы. Platform V Pangolin показала высокий результат при активной работе 2400 пользователей. Для решений на платформе «1С:Предприятие», где количество одновременно работающих пользователей является важным фактором, это отличный результат».

Platform V Pangolin — один из флагманских продуктов «СберТеха», входит в состав цифровой облачной платформы Platform V. Система управления базами данных основана на хорошо зарекомендовавшей себя открытой СУБД PostgreSQL. Продукт содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций, а также при построении высоконагруженных систем.

СУБД включает расширения и доработки в ядре, которые учитывают специфику «1С:Предприятие» и обеспечивают высокие показатели производительности и доступности. Интеграция решений создает надежный российский техстек для управления бизнес-процессами, гарантирует эффективную обработку и хранение больших объемов данных.