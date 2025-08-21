BPMSoft 1.8: новый уровень удобства, гибкости и автоматизации для бизнеса

Компания BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) представила новую версию своей low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов. Обновление 1.8 включает более 200 улучшений, касающихся производительности, интерфейса, безопасности и возможностей интеграции. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

В продукте «Управление продажами» обновлен модуль планирования. Теперь с помощью low-code инструментов можно строить планы на основе связанных данных и запускать процессы по триггерам. Главное новшество – автоматическая реакция на ключевые метрики: при падении конверсии система автоматически запускает сценарии, ставит задачи и уведомляет сотрудников. Такой подход снижает риски упущенной выручки и помогает удерживать клиентов.

Из других важных обновлений BPMSoft: в продукте «Финансы» появился модуль онбординга юридических лиц – он снижает юридические и репутационные риски при начале сотрудничества с новыми контрагентами; в магазине приложений появился «Универсальный модуль скриптов» – для настройки сценариев и подсказок операторам колл-центра прямо в CTI-панели, решение включено в лицензии «Контакт-центр» и «Управление сервисом»; в модуле «Омниканальные коммуникации» реализованы групповые чаты в Telegram с сохранением истории и контролем доступа, это позволяет компаниям выстраивать полноценный клиентский сервис в привычных каналах.

В версии 1.8 переработан интерфейс: теперь на экране умещается больше полезной информации без лишней прокрутки, а меню навигации позволяет строить собственную иерархию рабочих мест. Это ускоряет поиск данных и сокращает рутину. Также реализован один из самых популярных запросов пользователей – добавлена темная тема.

Улучшения коснулись low-code конструктора. Появился визуальный редактор вебхуков. В дизайнер карточек добавлен инструмент «Изображение» для размещения статичных картинок, а в бизнес-правилах – улучшена работа с ошибками: система подсвечивает проблемные участки и сопровождает их понятными пояснениями.

Платформа упростила работу с ИИ. Теперь компании могут подключать только те ML- и LLM-модели, которые действительно нужны: прогнозирование оттока клиентов, предиктивный скоринг лидов или другие бизнес-кейсы. Эффективность работы моделей отслеживается прямо в системе. До конца 2025 г. клиенты BPMSoft смогут воспользоваться специальными условиями пилотирования ИИ-инструментов.

Добавлены встроенные шаблоны интеграции с сервисом DaData – подключение подсказок для адресов, ФИО и других полей занимает всего несколько кликов. Шаблоны можно адаптировать под проект, что снижает число ошибок при вводе данных и ускоряет работу операторов.

В версии 1.8 реализован метод развертывания BPMSoft в среде Kubernetes, а также обновлена документация по методам репликации СУБД, включая подключение read-only реплик для распределения нагрузки. Оптимизированaа работа глобального поиска и процедуры установки пакетов. В системе появились новые метрики для мониторинга в Prometheus и реализован APDEX-мониторинг с поддержкой кастомных метрик, позволяющий отслеживать уровень удовлетворенности пользователей с учетом специфики конкретного продукта. Также расширен перечень поддерживаемых кеширующих решений – помимо Redis теперь доступны Dragonfly и KeyDB.

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft: «Мы стремимся, чтобы цифровизация была не сложной задачей, а инструментом ежедневного роста компаний. Версия 1.8 – это шаг вперед в сторону удобства, производительности и гибкой автоматизации. Мы продолжаем развивать продукты BPMSoft, создавая понятные и удобные решения – как с точки зрения функциональности, так и условий лицензирования, чтобы поддерживать компании любого масштаба».