Разделы

ПО Искусственный интеллект axenix
|

BPMSoft 1.8: новый уровень удобства, гибкости и автоматизации для бизнеса

Компания BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) представила новую версию своей low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов. Обновление 1.8 включает более 200 улучшений, касающихся производительности, интерфейса, безопасности и возможностей интеграции. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

В продукте «Управление продажами» обновлен модуль планирования. Теперь с помощью low-code инструментов можно строить планы на основе связанных данных и запускать процессы по триггерам. Главное новшество – автоматическая реакция на ключевые метрики: при падении конверсии система автоматически запускает сценарии, ставит задачи и уведомляет сотрудников. Такой подход снижает риски упущенной выручки и помогает удерживать клиентов.

Из других важных обновлений BPMSoft: в продукте «Финансы» появился модуль онбординга юридических лиц – он снижает юридические и репутационные риски при начале сотрудничества с новыми контрагентами; в магазине приложений появился «Универсальный модуль скриптов» – для настройки сценариев и подсказок операторам колл-центра прямо в CTI-панели, решение включено в лицензии «Контакт-центр» и «Управление сервисом»; в модуле «Омниканальные коммуникации» реализованы групповые чаты в Telegram с сохранением истории и контролем доступа, это позволяет компаниям выстраивать полноценный клиентский сервис в привычных каналах.

В версии 1.8 переработан интерфейс: теперь на экране умещается больше полезной информации без лишней прокрутки, а меню навигации позволяет строить собственную иерархию рабочих мест. Это ускоряет поиск данных и сокращает рутину. Также реализован один из самых популярных запросов пользователей – добавлена темная тема.

Улучшения коснулись low-code конструктора. Появился визуальный редактор вебхуков. В дизайнер карточек добавлен инструмент «Изображение» для размещения статичных картинок, а в бизнес-правилах – улучшена работа с ошибками: система подсвечивает проблемные участки и сопровождает их понятными пояснениями.

Платформа упростила работу с ИИ. Теперь компании могут подключать только те ML- и LLM-модели, которые действительно нужны: прогнозирование оттока клиентов, предиктивный скоринг лидов или другие бизнес-кейсы. Эффективность работы моделей отслеживается прямо в системе. До конца 2025 г. клиенты BPMSoft смогут воспользоваться специальными условиями пилотирования ИИ-инструментов.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Добавлены встроенные шаблоны интеграции с сервисом DaData – подключение подсказок для адресов, ФИО и других полей занимает всего несколько кликов. Шаблоны можно адаптировать под проект, что снижает число ошибок при вводе данных и ускоряет работу операторов.

В версии 1.8 реализован метод развертывания BPMSoft в среде Kubernetes, а также обновлена документация по методам репликации СУБД, включая подключение read-only реплик для распределения нагрузки. Оптимизированaа работа глобального поиска и процедуры установки пакетов. В системе появились новые метрики для мониторинга в Prometheus и реализован APDEX-мониторинг с поддержкой кастомных метрик, позволяющий отслеживать уровень удовлетворенности пользователей с учетом специфики конкретного продукта. Также расширен перечень поддерживаемых кеширующих решений – помимо Redis теперь доступны Dragonfly и KeyDB.

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft: «Мы стремимся, чтобы цифровизация была не сложной задачей, а инструментом ежедневного роста компаний. Версия 1.8 – это шаг вперед в сторону удобства, производительности и гибкой автоматизации. Мы продолжаем развивать продукты BPMSoft, создавая понятные и удобные решения – как с точки зрения функциональности, так и условий лицензирования, чтобы поддерживать компании любого масштаба».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Продажи российских ИТ-решений на глобальном юге пошли в рост после падения экспорта в странах запада

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: