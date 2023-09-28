GMonit помогает сети магазинов Familia запустить новую программу лояльности

Команда GMonit интегрировала observability платформу в инфраструктуру российского ритейлера Familia с целью релиза новой бонусной программы. Ключевая задача ИТ-продукта: выявить узкие места в работе сайта и подготовиться к повышенному трафику при переходе на новую систему лояльности. Об этом CNews сообщили представители Gmonit.

Компания Familia – сеть магазинов формата офф-прайс. На сегодняшний день федеральная сеть представлена более чем 430 магазинами в 120 городах России.

С целью успешного запуска новой программы лояльности и стабильной работы личного кабинета в пиковые нагрузки российскому ритейлеру требовалось решить несколько ключевых ИТ-задач: подготовить площадку к росту трафика в 10 раз, оптимизировать систему под новые реалии и обеспечить трекинг результативности и эффективности работы инфраструктуры в периоды запуска крупных маркетинговых акций.

Реализовать перечисленные задачи Familia помогает платформа APM-мониторинга GMonit, предназначенная для повышения прозрачности работы программной и аппаратной инфраструктуры. За неделю пилотного проекта GMonit в инфраструктуре ритейлера был развернут мониторинг производительности бэкенда сайта, инфраструктурный и браузерный мониторинг сайта, мониторинг базы данных MariaDB, а также настроен алертинг на Apdex и Errors rate. По результатам пробного периода было принято решение о масштабном внедрении GMonit и решении задач других приложений.

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«Наша команда искала простой и быстрый в интеграции инструмент, который поможет без лишних трудозатрат собрать дополнительные данные результатов нагрузочного тестирования системы. Уже за неделю работы observability платформы мы убедились в ее эффективности, нашли кейсы для оптимизации и решили осуществить полноценную интеграцию. И в течение всего четырех недель получили полностью адаптированный под наши потребности инструмент APM-мониторинга. При этом в процессе внедрения и настройки мы использовали GMonit для решения наших задач, – сказал начальник отдела инноваций Familia Азат Нураев, – к примеру, GMonit хорошо помог нам в корреляции пиковых нагрузок на сайт с маркетинговыми активностями компании. В момент массовых рассылок с CRM платформа позволяла убеждаться, что сайт справляется. На основе собранной информации теперь мы можем прогнозировать поведение онлайн-ресурса при последующих акциях. В процессе использования системы мы увидели и другие плюсы использования платформы, например, отслеживание трейсов сессий пользователей при нагрузочном тестировании, которые помогли нам сразу выявить узкие места. GMonit поддерживает многие сценарии и позволяет отслеживать аномальное поведение сервиса при росте нагрузки. Мы получаем необходимые инсайты, благодаря которым можем контролировать качество разработки и быстро оптимизировать работу онлайн-ресурса».

В результате интеграции SaaS-версии GMonit компания Familia повысила доступность своих сервисов, сократила количество инцидентов и затраты на их поиск. У ритейлера появился инструмент для разработчиков и служб технической поддержки, который помогает тестировать новые релизы и отслеживать узкие места в работе систем. В дальнейшем Familia планирует использовать GMonit и в других приложениях.