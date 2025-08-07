Разделы

K2 Cloud запускает новое поколение процессоров и Shared Core-инстансы для экономии и ускорения бизнес-приложений

K2 Cloud расширяет возможности для корпоративных клиентов, запуская процессоры Intel Xeon Gold 6548Y+. Новое поколение CPU и память DDR5 обеспечивают прирост производительности до 30% для требовательных к постоянной нагрузке бизнес-систем (например, «1С») по сравнению с предыдущими поколениями процессоров. За счет этого компании могут быстрее закрывать финансовые периоды, а производственные предприятия – оперативнее анализировать себестоимость продукции.

Тесты Гилева и APDEX подтвердили, что при использовании процессоров нового поколения работа в системе «» становится на 30% быстрее – как при генерации отчетов, так и в повседневных операциях. Это снижает время отклика и избавляет от тормозов и длительных загрузок.

Процессоры Intel Xeon Gold 6548Y+ основаны на архитектуре Emerald Rapids и поддерживают технологии AVX-512 и AMX, которые ускоряют выполнение вычислений в задачах, связанных с ИИ и машинным обучением.

Вместе с запуском нового поколения процессоров K2 Cloud предлагает заказчикам еще больше гибкости – инстансы семейства Shared Core. Они позволяют экономить, потому что заказчик платит только за гарантированный объем ресурсов. Таким образом, заказчик может оптимизировать затраты за счет перевода части инфраструктуры для некритичных систем на более дешевые инстансы со скидкой.

Инстанс получает не все время процессора, а только его часть, но эта часть закреплена за ним. Если другие виртуальные машины не используют процессор в этот момент, выбранный инстанс может временно получить до 100% мощности. В «К2 Облаке» доступны два типа Shared Core-инстансов: с гарантией 50% процессорного времени и 20%.

Shared Core-инстансы подходят для некритичных задач, где постоянная высокая производительность не требуется. Это тестовые и dev-окружения, staging и pre-prod стенды, автоматизация CI/CD, веб-сайты с нерегулярным трафиком, а также сервисы с низкой частотой запросов. Если система в среднем простаивает или загружается на 15–30% – Shared Core позволит сэкономить без потери стабильности. Для бизнес-критичных сервисов рекомендуется выбирать обычные инстансы с гарантированной доступностью ресурсов 100%.

Для работы с новыми процессорами и подходящими инстансами достаточно пары кликов в веб-интерфейсе «К2 Облака».

