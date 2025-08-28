VMware разрешила использовать свой софт в боевых подводных лодках без угрозы его превращения в тыкву

Компании VMware, разработчик ПО для виртуализации и управления облаком, внесла правки в условия лицензирования некоторых продуктов, позволяющие применять их в условиях продолжительной изоляции от внешнего мира, в частности, на компьютерном оборудовании военных подводных лодок, пишет The Register.

Корректировка правил управления лицензиями продукта Cloud Foundation (VCF) потребовалась VMware после того, как компания ввела подписку на ПО, которая предусматривает два способа взаимодействия с клиентом для фиксации изменений в количестве и сроках действия используемых им лицензий.

Cloud Foundation (или VMware Cloud Foundation) – это интегрированная платформа для создания и управления гибридными облаками, которая объединяет технологии виртуализации, хранения данных, сетевого взаимодействия и автоматизации в единый стек программно-определяемого центра обработки данных (SDDC).

Особенности лицензирования VCF

Первый из предусмотренных способов взаимодействия называется “Connected Mode” («Режим с подключением»), и в случае выбора этого подхода сведения о любых изменениях, произведенных клиентом через консоль VCF Business Services, автоматически передаются на сервера VMware один раз в сутки.

Пользователи, выбравшие подход “Disconnected Mode” («Режим без подключения»), обязаны передавать соответствующую информацию вручную, по меньшей мере раз шесть месяцев, или 180 дней.

В случае нарушения этих правил VMware аннулирует лицензии), закрывает доступ хостам клиента к платформе управления инфраструктурой vCenter, а также запрещает какие-либо рабочие нагрузки в инфраструктуре, которая работает под управлением VCF.

Как отмечает The Register, подводные лодки, используемые военными, могут выполнять операции, которые предусматривают длительное погружение на глубину в условиях отсутствия связи и необходимости поддерживать скрытность.

В подобных ситуациях – если системы на борту судна используют ПО VMware – оперативный обмен данными о лицензиях с серверами американской компании становится невозможным.

В свою очередь, невозможность связаться с серверами VMware в срок ведет к аннулированию лицензий и утрате работоспособности инфраструктуры, завязанной на ПО компании, что в случае с такими объектами как подводная лодка совершенно недопустимо, а значит и применение этого ПО на подобных условиях тоже недопустимо.

Лицензии для «избранных»

Для решения этой проблемы VMware теперь разрешает некоторым клиентам, вероятно, из госсектора, определить приобретаемые ими лицензии как «критически важные», что позволяет отчитываться об их статусе в подходящий для клиента момент, в том числе по истечении 180-дневного срока, без последствий.

По словам Пола Тернера (Paul Turner), вице-президента подразделения Cloud Foundation в Broadcom, новый подход также позволяет применять ПО VCF в танковых системах.

VMware теряет старых клиентов, но находит новых

Broadcom купила VMware весной 2022 г. за рекордные для себя $61 млрд. До этого VMware действовала как самостоятельный бизнес, отделившийся от Dell Technologies в 2021 г.

VMware называют «пионером x86-виртуализации», поскольку именно она первой смогла коммерциализировать свои разработки в области ПО для виртуализации под архитектуру Intel x86.

После приобретения VMware Broadcom начала реализовывать новую политику лицензирования ПО компании, в результате чего отдельные действующие клиенты столкнулись с кратным увеличением расходов на оплату его использования. Некоторые из них предпочли прекратить сотрудничество с вендором.

В то же время, по словам топ-менеджеров VMware, компания находит новых клиентов, в том числе из промышленного сектора экономики стран Европы и Азии.

Кроме того, как утверждает Сильвен Казар (Sylvain Cazard), президент Broadcom в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии, VCF в настоящее время внедряет ряд индийских банков второго эшелона.

Западные банки также вносят свою лепту в рост VMware в составе Broadcom. По словам Криша Прасада (Krish Prasad), старшего вице-президента и генерального менеджера подразделения Cloud Foundation, некоторых из них переносят свою вычислительную инфраструктуру из публичного облака в собственные новые дата-центры.