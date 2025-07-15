«Ключ-Астром» переводит мониторинг «1С» на новый уровень
Компания «Рускомтехнологии» разработала расширение для платформы «1С», которое выявляет ошибки и замедления в системе до того, как они станут заметны пользователям.
Проблемы традиционного мониторинга
«1С» — это основа корпоративных процессов для тысяч компаний, но традиционные методы мониторинга анализируют только инфраструктуру серверов, упуская ключевые метрики пользовательского опыта. Это приводит к потере времени на реактивное устранение проблем и снижению доверия к ИТ-отделам.
Решение: проактивный подход
Расширение «Ключ-Астром» отслеживает производительность «1С» в режиме реального времени, фиксируя каждую операцию, время её выполнения и отклонения от нормы.
Система использует индекс Apdex для оценки удовлетворённости пользователей и автоматически отправляет данные о сбоях администраторам.
В компании «Рускомтехнологии» отмечают, что с «Ключ-Астром» система «1С» становится не просто учётным инструментом, а источником объективных данных о своей работе.
Быстрое внедрение
Расширение устанавливается за 10 минут без привлечения разработчиков и сложных настроек.
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