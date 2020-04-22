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Transcend представила карты памяти SD/microSD промстандарта A1

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Transcend Information, Inc. (Transcend) представила карты памяти SD/microSD 410M промышленного класса. Эти карты памяти построены на базе флэш-памяти типа MLC NAND и выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания, что гарантирует высокую надежность хранения критически важной информации.

Высокая максимальная скорость передачи данных до 100 МБ/с, надежность, широкий рабочий температурный диапазон (от -25 до 85°C) — все это делает карты памяти SD/microSD 410M идеальным решением для оснащения компактных промышленных устройств, таких как автомобильные и телекомунникационные системы, интернет вещей (IoT).

Карты памяти SD/microSD 410M построены на основе высококачественной флэш-памяти MLC NAND. Эти карты выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания и демонстрируют при этом высокую производительность и оптимальный уровень надежности.

Карты памяти Transcend SD/microSD 410M соответствуют спецификациям SD Specification Version 5.1 и UHS-I, а также требованиям самого последнего стандарта производительности Application Performance Class 1 (A1), обеспечивая скорости чтения и записи 100 МБ/с и 22 МБ/с, соответственно.

Все выпускаемые Transcend SD/microSD карты памяти подвергаются тщательному тестированию. Карты памяти Transcend SD/microSD 410M могут использоваться при экстремальных температурах от -25° до 85°C. Кроме того, они являются влагозащищенными, ударостойкими и виброустойчивыми, а также защищены от рентгеновского излучения и статического электричества. Встроенные механизмы корректировки ошибок ECC позволяют исправлять большинство ошибок в файлах, обеспечивая возможность их считывания.

Карты памяти SD/microSD 410M предлагаются в вариантах емкостью от 2 до 16 ГБ, и поставляются с трехлетней гарантией.

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