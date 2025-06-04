Соглашение о стратегическом партнерстве ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата»

Состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между компаниями ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата» (компании-производителя машин баз данных Tantor XData). Соглашение содержит принципы и определяет цели сотрудничества компаний в обеспечении процессов перехода на отечественный стек программных решений государственных организаций, корпораций и крупного бизнеса на всей территории Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители «ФОРС Дистрибуции».

Генеральный директор ООО «ФОРС Дистрибуция» Екатерины Перфильевой: «Мы рады началу сотрудничества с компанией "ИксДата“. Считаем, что объединение ресурсов и компетенций наших компаний поможет российским заказчикам ускорить темпы перехода на импортозамещенный ПАК и повысит эффективность его использования».

«Наша машина баз данных Tantor XData 2B на российском процессоре Baikal-S демонстрирует отличную производительность, а партнерство с "ФОРС Дистрибуция“ позволит масштабировать эти технологии по всей России. Мы видим свою миссию в том, чтобы бизнес развивался, уверенно рассчитывая на эксплуатационные качества и вендорскую поддержку российских машин баз данных», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компаний «Тантор Лабс» и «ИксДата»

Компании планируют совместные мероприятия: маркетинговое продвижение производимых компанией «ИксДата» импортонезависимых программно-аппаратных комплексов — машин баз данных Tantor XData, включая модель Tantor XData 2B на базе российского процессора Baikal-S и других программных продуктов и технологических решений; развитие партнерской сети для продвижения машин баз данных Tantor XData; организация обучения и переподготовки ИТ-специалистов для работы с российскими решениями.