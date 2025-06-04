Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Соглашение о стратегическом партнерстве ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата»

Состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между компаниями ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата» (компании-производителя машин баз данных Tantor XData). Соглашение содержит принципы и определяет цели сотрудничества компаний в обеспечении процессов перехода на отечественный стек программных решений государственных организаций, корпораций и крупного бизнеса на всей территории Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители «ФОРС Дистрибуции».

Генеральный директор ООО «ФОРС Дистрибуция» Екатерины Перфильевой: «Мы рады началу сотрудничества с компанией "ИксДата“. Считаем, что объединение ресурсов и компетенций наших компаний поможет российским заказчикам ускорить темпы перехода на импортозамещенный ПАК и повысит эффективность его использования».

Какое «облако» подойдет вашей компании? Пройдите тест

«Наша машина баз данных Tantor XData 2B на российском процессоре Baikal-S демонстрирует отличную производительность, а партнерство с "ФОРС Дистрибуция“ позволит масштабировать эти технологии по всей России. Мы видим свою миссию в том, чтобы бизнес развивался, уверенно рассчитывая на эксплуатационные качества и вендорскую поддержку российских машин баз данных», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компаний «Тантор Лабс» и «ИксДата»

Компании планируют совместные мероприятия: маркетинговое продвижение производимых компанией «ИксДата» импортонезависимых программно-аппаратных комплексов — машин баз данных Tantor XData, включая модель Tantor XData 2B на базе российского процессора Baikal-S и других программных продуктов и технологических решений; развитие партнерской сети для продвижения машин баз данных Tantor XData; организация обучения и переподготовки ИТ-специалистов для работы с российскими решениями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

ВТБ заменяет Oracle HFM на российскую платформу «Турбо» для подготовки консолидированной МСФО отчетности

Вадим Корепин, Lansoft: Многие компании готовы сочетать российские и западные ИТ-решения

«Яндекс» превратил свою самую продвинутую смарт-колонку в мини-телевизор. Внедрена россыпь новых функций

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Мишустин: Приоритет при госзакупках будет иметь российское ПО, созданное без использования иностранных технологий и Open Source

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще