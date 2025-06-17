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Цифровизация
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«АНТ-ЦС» вступила в кооперацию с Промышленным кластером Татарстана

«АНТ-ЦС» и Промышленный кластер республики Татарстан будут совместно разрабатывать конкурентоспособные решения с экспортным потенциалом. Компания предложит кластеру проекты в области автоматизации и цифровизации промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

В рамках сотрудничества «АНТ-ЦС» будет поддерживать работу нескольких отраслевых комитетов кластера, которые занимаются станкостроением, судостроением, фармацевтикой и производительностью труда. Компания планирует внедрение и поддержку решений для цифровизации производственных процессов на базе MES-, APS- и EAM-систем. Продукты доступны в различных форматах размещения, включая «облако», SaaS или On-Premise, а также предусмотрено их сопровождение и развитие.

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цифровизация

«Несмотря на то, что ПАО «Газпром» является нашим стратегическим заказчиком, мы активно масштабируем наши решения в области MES-, APS-, EAM-систем, для их интеграции на предприятиях разных отраслей. Наши продукты могут быть модифицированы под любую сферу производства. Наше сотрудничество с участниками кластера позволит нам повысить производительность и эффективность работы предприятий. Полученный опыт станет основой для реализации аналогичных инициатив в других регионах страны», – отметил генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

В рамках сотрудничества предприятия, входящие в состав кластера, получают информацию об автоматизации предприятия, экспертизе по технологиям «Индустрии 4.0» и опыте разработки собственных программных продуктов для цифровизации предприятий.

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