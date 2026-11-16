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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нечаев Семен

СОБЫТИЯ


16.11.2026 НТЦ АРГУС и «Ньюлэнд технолоджи» объявили о стратегическом партнерстве в Белоруссии 1
22.04.2025 «АНТ-ЦС» выходит на рынок Белоруссии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Нечаев Семен и организации, системы, технологии, персоны:

АНТ-ЦС - АНТ-Цифровые Сервисы 44 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7935 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1368 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 463 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4763 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1013 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1166 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27389 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8040 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36540 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18537 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1084 1
Шопник Герберт 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 169908 1
Беларусь - Белоруссия 6401 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486130, в очереди разбора - 721884.
Создано именных указателей - 204409.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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