«АНТ-ЦС» обеспечит информационную безопасность бизнес-центров в Москве и Санкт-Петербурге

«АНТ-ЦС» внедряет систему безопасности недвижимости у двух девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. Система позволяет осуществлять контроль инцидентов, благодаря внедрению межсетевых экранов с функцией криптомаршрутизаторов, средств обнаружения компьютерных атак и анализу сетевого трафика на наличие компьютерных атак. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Система, внедряемая «АНТ-ЦС» у девелоперов, также позволяет управлять заявками, поступающими на Service Desk, посредством обработки и мониторинга информации через Telegram. Система позволяет регистрировать обращения, просматривать их результаты, подтверждать, уточнять статус и вносить изменения, не используя «большую» систему и не перезванивая в службу поддержки.

«Благодаря использованию наших решений, московские и петербургские девелоперские компании получили возможность кратно увеличить скорость принятия решений. Мы также осуществляем защиту компаний от киберугроз, это снижает риски утечек чувствительных данных и позволяет сократить издержки на восстановление работоспособности», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

«АНТ-ЦС» занимается цифровой трансформацией девелоперов, в частности осуществляет мониторинг оборудования и информационных систем компании, включая их настройку, контроль стабильности, внедрение обновлений, администрирование баз данных и обеспечение работоспособности сетевой инфраструктуры.