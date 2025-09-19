«АНТ-ЦС» и Arenadata подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

«АНТ-Цифровые Сервисы» («АНТ-ЦС») и «Аренадата Софтвер» (Arenadata, входит в группу Arenadata) подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие совместных проектов в области цифровой трансформации промышленности и импортозамещение программного обеспечения.

Документ подписали генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник и заместитель генерального директора группы Arenadata Алексей Журавлёв.

В рамках подписанного соглашения партнёры договорились о содействии в разработке и внедрении инновационных технологий, в том числе технологий управления большими данными, включая инициацию, развитие и повышение эффективности реализации проектов. Также в рамках совместной деятельности «АНТ-ЦС» и Arenadata займутся формированием и реализацией совместных программ, исследовательских, прикладных и коммерческих проектов, направленных на инновационное развитие, разработку и внедрение технологий управления большими данными.

«Для нас это стратегическое партнёрство — возможность совместно с „АНТ-ЦС“ создать отраслевой стандарт работы с данными в промышленности. Наша дата-платформа и входящие в неё продукты уже доказали свою эффективность в проектах с крупнейшими производственными компаниями, и теперь мы готовы предложить промышленности комплексный подход — от сбора телеметрии до предиктивной аналитики оборудования. Уверен, что сочетание технологической экспертизы „АНТ-ЦС“ и Arenadata даст мощный импульс цифровизации отечественного производства», — сказал заместитель генерального директора группы Arenadata Алексей Журавлёв.

«С ростом цифровой зрелости российского бизнеса объём корпоративных данных неуклонно увеличивается, в том числе и в промышленности. И чем больше данных генерирует производство, тем сильнее растёт потребность в их эффективной обработке, анализе и хранении. От партнёрства мы ожидаем синергетического эффекта для клиентов: наши компетенции в разработке отечественных решений для цифровизации промышленности будут дополнены глубоким опытом Arenadata в работе с данными», — сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

Для российской промышленности партнёрство «АНТ-ЦС» и группы Arenada предоставляет возможность перехода на отечественные решения цифровизации, технологическую независимость и в конечном итоге повышение конкурентоспособности.