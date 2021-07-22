Разделы

Бизнес Кадры
|

«АМТ-Груп» объявляет о назначении директора филиала компании в республике Беларусь

«АМТ-Груп» объявляет о назначении Игоря Майорова директором филиала компании в Республике Беларусь.

В сферу ответственности Игоря Майорова входит расширение присутствия компании на отраслевых рынках, усиление экспертизы компании по основным технологическим направлениям, развитие продуктового портфеля, а также решение административно-управленческих вопросов.

В ближайших планах компании – создание подразделения по разработке программных продуктов и оказание консалтинговых услуг в этой области. Для реализации этих задач будет значительно усилена команда «АМТ-Груп» в Республике Беларусь.

«Мы рады, что такой профессионал, как Игорь Майоров, присоединился к нашей команде, - комментирует назначение Андрэ Маньковский, президент «АМТ-Груп». – Перед Игорем и всем коллективом «АМТ-Груп» в Республике Беларусь стоят амбициозные задачи по масштабированию бизнеса компании за счет расширения предлагаемых продуктов и услуг. Мы также рассчитываем на обширный опыт Игоря Майорова в работе с коммерческими и государственными организациями, наша главная задача – развитие сотрудничества с существующими и привлечение новых заказчиков».

Майоров Игорь Геннадьевич получил высшее образование в БГТУ, на факультете «Экономика и управление на предприятии». Сразу после университета начал работать в сфере информационных технологий, в области продаж и управления проектами. Параллельно закончил магистратуру в Академии Управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Электронное правительство». Обладает большим опытом работы в международных компаниях. До прихода в «АМТ-Груп» работал в компании Softline Group («Софтлайнбел»).

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу

Человечество переходит на старые смартфоны. У него кончаются деньги

Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы

Сооснователь Ethereum выходит из бизнеса: «Я боюсь за свою жизнь и годами не выхожу из дома без охраны»

Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна»

Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM

Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап

Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще