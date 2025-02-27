Компания «Датарк» выходит на международный рынок

Российский производитель модульных ЦОДов компания «Датарк» начала сотрудничество с белорусским интегратором Noventiq Belarus.

Российский разработчик и производитель модульных ЦОДов «Датарк» выходит на международный рынок. Стратегическим партнером компании выступает Noventiq Belarus – один из поставщиков решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Сотрудничество открывает предприятиям Белоруссии возможности для быстрого создания надежной ИТ-инфраструктуры.

«Уверен, что вместе с нашими партнерами Noventiq мы предложим заказчикам надежные модульные ЦОД DATARK. Они разработаны с учетом локальных и нормативных требований, а также опыта инженеров Noventiq Belarus», — сказал начальник отдела продаж «Датарк» Сергей Виноградов.

По словам CTO Noventiq Belarus Антона Отчика, в компании уверены, что предлагаемые совместно с «Датарк решения будут интересны многим белорусским организациям, которые нуждаются в быстром развертывании ИТ-инфраструктуры и снижении затрат на строительство центров обработки данных.

«Мы уже активно продвигаем данное решение и видим заинтересованность со стороны наших заказчиков. Сейчас у нас в проработке находится ряд проектов по возведению модульных ЦОДов и думаю, что в ближайшее время их количество будет только расти», – отметил Антон Отчик.