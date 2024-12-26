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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соболев Алексей



26.12.2024 Центры компетенций в российских вузах переходят на новейшую отечественную аналитическую систему 1
06.04.2016 «Ростелеком» и НПО «Сатурн» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития 1
29.08.2013 Конференция CNews «BPM: основные тренды» 1
01.02.2013 «Новатэк» защитился от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Соболев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Ростелеком 9701 1
Новатэк Новафининвест 54 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Евротраст КБ 5 1
Геометрия НПО 140 1
Фора Банк 55 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
УВЗ Электромашина НПО 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 30 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Neoflex FrontOffice 13 1
PIX BI 52 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 140 1
Юргеленас Юрий 1 1
Крылосов Юрий 3 1
Латыпова Ольга 4 1
Турчков Алексей 2 1
Глуховцев Евгений 1 1
Асанова Елена 1 1
Николенко Николай 10 1
Гаврин Антон 1 1
Алифанов Кирилл 69 1
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Ткачёв Роман 27 1
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Кирюшенков Алексей 6 1
Аншина Марина 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 114 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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