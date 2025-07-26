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Мелодия Здоровья Ермак аптечная сеть


УПОМИНАНИЯ


26.07.2025 Как изменился подход к цифровизации ритейла 1
28.10.2010 Softline поставила ПО Kaspersky Business Space Security в сеть аптек «Мелодия Здоровья» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Мелодия Здоровья и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3052 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5094 1
Катрен НПК 19 1
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Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 142 1
Ячменев Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151280 2
Россия - СФО - Новосибирск 4496 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9241 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4572 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Создано именных указателей - 179167.
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