Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мелодия Здоровья Ермак аптечная сеть
УПОМИНАНИЯ
|26.07.2025
|Как изменился подход к цифровизации ритейла 1
|28.10.2010
|Softline поставила ПО Kaspersky Business Space Security в сеть аптек «Мелодия Здоровья» 2
Мелодия Здоровья и организации, системы, технологии, персоны:
|Катрен НПК 19 1
|Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 142 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.