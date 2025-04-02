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Савушкин продукт

Савушкин продукт


02.04.2025 «Тензор» реализовал трансграничный обмен документами с Белоруссией 1
17.06.2024 В России запустили бесплатного цифрового ЗОЖ-помощника 1
28.06.2011 «Савушкин продукт» под защитой «Лаборатории Касперского» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Савушкин продукт и организации, системы, технологии, персоны:

Тензор 107 1
Telegram Group 2102 1
Softline - Софтлайн 2898 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12898 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3633 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3048 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4391 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24455 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 140 1
Савушкин Александр 12 1
Самсонов Cергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 2
Беларусь - Белоруссия 5765 2
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Греция - Греческая Республика 983 1
Украина 7646 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3204 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1080 1
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Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 821 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350574, в очереди разбора - 761397.
Создано именных указателей - 172079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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