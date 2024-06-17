Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В России запустили бесплатного цифрового ЗОЖ-помощника

Белорусский производитель «Савушкин продукт» запустил в России бесплатного цифрового помощника по здоровому образу жизни. Чат-бот TEOSофия помогает сформировать полезные привычки, пересмотреть подход к питанию, наладить режим дня и тренировок, освоить практики медитаций и осознанности. Об этом CNews сообщили представители «Савушкин продукт».

При активации в Telegram чат-бот после специального теста формирует персональную программу поддержки на месяц.

TEOSофия ежедневно предлагает подписчикам индивидуальную подборку информационных материалов: уникальных статей, подготовленных при участии авторитетных экспертов и практикующих врачей. Лайфхаки и полезные советы помогут без стресса ввести в свою жизнь спорт, методики релаксации и тайм-менеджмент.

Согласно исследованиям, для закрепления полезной привычки человеку, как правило, достаточно трех недель. Цифровой помощник пригодится тем, кто давно мечтает гармонизировать образ жизни, но нуждается в дополнительной мотивации. Бот настроен на рассылку регулярных уведомлений: напомнит о необходимости поддерживать водный баланс, делать перерывы в работе, следить за осанкой, выполнять дыхательную гимнастику и т.д.

Пользователям будут постоянно доступны ПП-рецепты, идеи простых общеукрепляющих упражнений. TEOSофия научит быстро и легко восполнять внутренний ресурс, поддерживать высокий уровень ментального благополучия и хорошую физическую форму.

Александр Шевелев, гендиректор «Северстали» в интервью CNews: Перейти на импортонезависимые решения металлургам мешает нехватка отечественного «железа»
Бизнес

«Мы заботимся о своих потребителях. Поэтому не только производим натуральные продукты питания, но и в меру возможностей помогаем им формировать полезные привычки, — сказали в компании «Савушкин продукт». — Многие убеждены, что организация регулярной заботы о себе отнимает много времени и сил. Наш цифровой помощник берет решение этой проблемы на себя. С подсказками и поддержкой от TEOSофии сбалансированный образ жизни по силам абсолютно каждому».

Свое имя бот получил в честь одного из самых популярных брендов компании — линейки греческих йогуртов TEOS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Глава и основатель сервиса доставки еды «Кухня на районе» арестован из-за массового отравления клиентов

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Apple запретила приложение RuTube для iPhone и iPad

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Всех без исключения россиян вышвырнут из Slack через месяц. Отправлены уведомления о глобальной блокировке. Это может быть лишь началом

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024