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Тензор ТЭДО Трансграничный электронный документооборот



02.04.2025 «Тензор» реализовал трансграничный обмен документами с Белоруссией 1
06.03.2025 «Контур» запускает электронный документооборот с Белоруссией 1
27.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» запустил международный ЭДО через оператора «Тензор» 1
10.06.2024 Глава Минцифры России поддержал предложение «СКБ Контур» об интеграции МЭДО и систем ЭДО для бизнеса ​ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Тензор и организации, системы, технологии, персоны:

Тензор 107 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1088 2
Савушкин продукт 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2442 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6018 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12699 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3901 3
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 129 2
Электронный документ - Electronic document 1471 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2109 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12139 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 280 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 311 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 414 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12901 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4462 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 338 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 25 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 286 1
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Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 289 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5850 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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