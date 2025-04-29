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Тамеев Дмитрий
|29.04.2025
|«Контур.Диадок» запустил трансграничный ЭДО с Белоруссией 1
|19.07.2018
|Parallels представила новую версию системы Parallels RAS 16.5 1
Тамеев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24801 1
|Citrix Systems 821 1
|Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
|Беларусь - Белоруссия 5799 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147956 1
|Европа Восточная 3109 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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