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Тамеев Дмитрий



29.04.2025 «Контур.Диадок» запустил трансграничный ЭДО с Белоруссией 1
19.07.2018 Parallels представила новую версию системы Parallels RAS 16.5 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тамеев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24801 1
Citrix Systems 821 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4050 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2747 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11372 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1589 1
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Microsoft App-V Publishing 1 1
Fortinet FortiAuthenticator 4 1
Беларусь - Белоруссия 5799 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 1
Европа Восточная 3109 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2322 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11166 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1267 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
Создано именных указателей - 173743.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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