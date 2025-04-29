Разделы

Цифровизация
|

«Контур.Диадок» запустил трансграничный ЭДО с Белоруссией

Сервис электронного документооборота «Контур.Диадок» запустил юридически значимый трансграничный ЭДО с Белоруссией. Партнерами проекта на территории Белоруссии стали местные операторы: СТТ «Современные технологии торговли» и ЭДиН «Электронные документы и накладные». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

На первом этапе пользователи смогут обмениваться формализованными документами — УПД со статусом 2 со стороны России и товарной накладной формата Белоруссии. В ближайшие месяцы «Контур.Диадок» запустит обмен и неформализованными документами.

Преимущества трансграничного ЭДО: быстрый обмен документами с иностранными контрагентами; оперативное исправление ошибок в документах; оперативное представление документов в таможенную службу, налоговые органы и банки; исключение риска потери документов; повышение деловой привлекательности для бизнес-партнеров.

Юридическую значимость документов в трансграничном ЭДО обеспечивает доверенная третья сторона (ДТС). Российские электронные подписи проверяются в Белоруссии через ГП «НЦЭУ», а белорусские — в России через ДТС ООО «Газинформсервис».

Для российских компаний, работающих через «Диадок», трансграничный ЭДО доступен в веб-версии и через интеграцию с API (дополнительно исследуются возможности интеграции с помощью коннектора и модуля «»).

При использовании ТЭДО тарифицируются исходящие и входящие документы. Один пакет покрывает обмен с Китаем, Белоруссией и будущими направлениями трансграничного обмена ЭДО в «Контур.Диадоке». Когда появится возможность отправлять неформализованные документы с Белоруссией, дополнительно приобретать пакет не потребуется: документы будут учитываться в рамках действующих тарифов.

Для белорусских компаний (нерезидентов), которые работают через своего оператора, настройки и стоимость согласовываются с оператором со стороны Белоруссии.

Дмитрий Тамеев, руководитель проекта ТЭДО и МЭДО в «Контур.Диадоке»: «Контур.Диадок совершил долгожданный шаг в развитии трансграничного электронного документооборота, запустив юридически значимый ЭДО с Беларусью. Уже в ближайшее время мы планируем подключить ТЭДО с Казахстаном, а в перспективе и другие страны ЕАЭС, чтобы расширить возможности для бизнеса в цифровой среде. Этот проект не только ускоряет и упрощает взаимодействие с зарубежными контрагентами, но и закладывает основу для масштабируемой экосистемы трансграничного документооборота и единого пространства доверия, где удобство и безопасность являются нашими ориентирами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облака бесполезны в борьбе с хакерами. Они неспособны защитить даже тех клиентов, которые платят за безопасность

Российские ИТ-лидеры выступят на на CNews FORUM Кейсы 2025

Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100

«Яндекс» решил создать робота-гуманоида

Европейский союз аудиторов: Стратегия ЕС в области микроэлектроники полностью оторвана от реальности

Отменены торги по продаже брендов обанкротившегося «Связного»

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153